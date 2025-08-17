أسفرت نتيجة التعادل السلبي التي انتهت بها مباراة تشيلسي وكريستال بالاس، عددا كبيرا من الأرقام القياسية.

وتعادل تشيلسي دون أهداف في بداية بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع كريستال بالاس في اللقاء الذي أقيم على استاد ستامفورد بريدج.

وفشل تشيلسي الذي توج قبل أيام ببطولة كأس العالم للأندية 2025 في تسجيل أي هدف رغم القدرة الهجومية القوية التي يمتلكها فريق إنزو ماريسكا حاليًا.

أرقام قياسية

ونبرز في السطور التالية بعض الأرقام القياسية والتي جاءت كالتالي:

1- جوش أتشيمبونج (19 عامًا و104 أيام) هو ثاني أصغر لاعب يبدأ أساسيًا مع تشيلسي في مباراته الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد جلين جونسون في موسم 2003- 2004 (18 عامًا و359 يومًا).

2- لم يتفوق أي لاعب في المواجهات الثنائية في الشوط الأول ضد كريستال بالاس على جوش أتشيمبونج، حيث فاز بها بنسبة 100% (5 من 5)

3- لم يتفوق أي لاعب من تشيلسي على اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا في الاستحواذ على الكرة (3) أو تشتيت الكرة (3) في أول 45 دقيقة.

4- إستيفاو هو ثالث أصغر لاعب برازيلي يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز (18 عامًا و115 يومًا)، بعد رافائيل في عام 2008 (18 عامًا و39 يومًا) وجابرييل مارتينيلي في عام 2019 (18 عامًا و54 يومًا).

5- يضم تشيلسي الآن 16 لاعبًا برازيليًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أكبر عدد من اللاعبين البرازيليين بين جميع الفرق (متجاوزًا مانشستر سيتي الذي يضم 15 لاعبًا).

6- فشل تشيلسي في التسجيل على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في عام 2025، هذا أول تعادل سلبي له على أرضه في الدوري منذ أبريل 2023 ضد ليفربول.

7- حافظ كريستال بالاس على نظافة شباكه في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج لأول مرة منذ مارس 1995، لم يُهزم النسور في آخر سبع مباريات خاضوها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

8- شهدت مباراة تشيلسي وكريستال بالاس التي انتهت بالتعادل السلبي 31 تسديدة، وهو أكبر عدد من التسديدات دون تسجيل أي هدف في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ مباراة بيرنلي ضد ساوثهامبتون في موسم 2018-2019 (34).

9- تشيلسي يتعثر في بداية الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة على التوالي، أخر فوز حققه البلوز مطلع موسم 2022-23 أمام إيفرتون بنتيجة 1-0.

- موسم 2025-26.. تعادل سلبيا مع كريستال بالاس.

- موسم 2024-25.. خسر من مانشستر سيتي بنتيجة 2-0.

- موسم 2023-24.. تعادل مع ليفربول بنتيجة 1-1.