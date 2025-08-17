المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"الرفض لرغبة مشتركة".. تقارير: بايرن ميونيخ يفشل في محاولات ضم نكونكو

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:02 م 17/08/2025
كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي

كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن محاولات نادي بايرن ميونخ لضم كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لم تنجح.

العد التنازلي على غلق باب القيد الصيفي يستمر حتى مطلع شهر سبتمبر المقبل، أي يتبقى حوالي أسبوعين على انتهاء فترة الانتقالات.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.. طالع من هنا

مصير كريستوفر نكونكو

وفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فشل بايرن ميونيخ في محاولة الحصول على خدمات كريستوفر نكونكو، على سبيل الإعارة من تشيلسي.

أضافت أن تشيلسي ونكونكو يفضلان الانتقال الدائم خلال الفترة الحالية، وليس على سبيل الإعارة.

تابعت "سكاي" أن تشيلسي يستهدف التعاقد مع جناح ولاعب وسط هجومي، قبل غلق باب القيد الصيفي.

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.. طالع من هنا

وأشارت الشبكة في سياق آخر، إلى أن تشيلسي لن يتعاقد مع أحد الثنائي أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد أو تشافي سيمونز لاعب لايبزيج، إلا إذا رحيل اثنين لاعبين من خط الهجوم قبل انتهاء انتقالات الصيف.

ويرتبط كريستوفر نكونكو بتعاقد ممتد مع تشيلسي، لمدة 4 مواسم أخرى، حيث إنه ينتهي في يونيو 2029، لكن هناك انفراجة للموافقة على رحيل اللاعب هذا الصيف.

مباراة تشيلسي القادمة
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

