كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن محاولات نادي بايرن ميونخ لضم كريستوفر نكونكو لاعب تشيلسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لم تنجح.

العد التنازلي على غلق باب القيد الصيفي يستمر حتى مطلع شهر سبتمبر المقبل، أي يتبقى حوالي أسبوعين على انتهاء فترة الانتقالات.

مصير كريستوفر نكونكو

وفقًا لما ذكرته شبكة سكاي سبورتس، فشل بايرن ميونيخ في محاولة الحصول على خدمات كريستوفر نكونكو، على سبيل الإعارة من تشيلسي.

أضافت أن تشيلسي ونكونكو يفضلان الانتقال الدائم خلال الفترة الحالية، وليس على سبيل الإعارة.

تابعت "سكاي" أن تشيلسي يستهدف التعاقد مع جناح ولاعب وسط هجومي، قبل غلق باب القيد الصيفي.

وأشارت الشبكة في سياق آخر، إلى أن تشيلسي لن يتعاقد مع أحد الثنائي أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد أو تشافي سيمونز لاعب لايبزيج، إلا إذا رحيل اثنين لاعبين من خط الهجوم قبل انتهاء انتقالات الصيف.

ويرتبط كريستوفر نكونكو بتعاقد ممتد مع تشيلسي، لمدة 4 مواسم أخرى، حيث إنه ينتهي في يونيو 2029، لكن هناك انفراجة للموافقة على رحيل اللاعب هذا الصيف.