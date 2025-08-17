المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أصبحت عادة.. 4 أرقام تؤكد هيمنة أرسنال أمام مانشستر يونايتد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:13 م 17/08/2025
كالافيوري

ريكاردو كالافيوري

وجه نادي أرسنال رسالة قوية بتحقيقه الفوز أمام نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، بمستهل مشوارهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال نجح في التفوق على مانشستر يونايتد، بهدف نظيف سجله ريكاردو كالافيوري، في المباراة التي أقيمت بملعب أولد ترافورد، بالجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق أرسنال فوزًا هامًا أمام مانشستر يونايتد، ليحصد 3 نقاط محطمًا العديد من الأرقام بتخطيه عقبة الشياطين الحمر داخل معقلهم، مؤكدًا أنه لن يكون لقمة صائغة أمام منافسيه.

تفوق خارج الخطوط

وصل ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، إلى فوزه الثامن أمام مانشستر يونايتد، ليحجز الشياطين الحمر المركز الثاني في ترتيب الأندية التي نجح المدرب في تحقيق الفوز أمامها.

ويتصدر ترتيب الأندية التي تفوق عليها أرتيتا، وولفرهامبتون برصيد 9 مرات، وحل مانشستر يونايتد في الوصافة بـ8 مناسبات، إذ يمتلك المدرب أفضل معدل فوز (67%) أمام الشياطين من بين المدربين الذين خاضوا 5 مباريات أو أكثر أمام فريق أولد ترافورد.

ووصل روبن أموريم إلى الخسارة رقم 15 من إجمالي 28 مواجهة خاضها المدرب في الدوري الإنجليزي، إذ تعادل في 6 مناسبات، وحقق الفوز 7 مرات.

وأصبح أموريم أسرع مدرب يصل إلى 15 هزيمة في الدوري الإنجليزي، دون أن يكون مسؤولًا عن فريق صاعد حديثًا منذ بول هارت مع بورتسموث في عام 2009.

مسرح الأحلام لم يتخلص من كوابيسه بعد.. مانشستر يونايتد يسقط أمام أرسنال

الأفضلية تنحاز لأرسنال أمام مانشستر يونايتد

استعرضت شبكة "أوبتا" المختصة في الأرقام، عدة إحصائيات عقب فوز أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، والتي جاءت على النحو التالي:

- آخر 4 أهداف سجلها أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، تضمنت 3 أهداف جاءت من كرات ركنية، وكانت عن طريق ثلاثي دفاعي هم تيمبر، ساليبا، وكالافيوري.

- سجل أرسنال 31 هدفًا في الدوري الإنجليزي منذ بداية موسم 2023/2024 جاءت من ركنيات، متفوقًا بـ11 هدفًا من أقرب ملاحقيه في هذه الفترة، ليفربول برصيد 20 هدفًا.

- انتهت جميع انتصارات أرسنال الـ6 خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-0، ويعد ذلك هو أكبر عدد من المباريات حقق خلالها الفريق الفوز خارج ملعبه على آخر في البطولة بنسبة 100% بالنتيجة ذاتها.

- أحرز أرسنال أكبر عدد من الأهداف من الركنيات في الدوري الإنجليزي منذ بداية موسم 2023/2024 برصيد 31 هدفًا، في المقابل استقبلت شباك مانشستر يونايتد أكبر عدد من الأهداف هم 23 هدفًا.

بعد الخسارة من آرسنال.. رقم كارثي يطارد أموريم مع مانشستر يونايتد

موعد مباراة أرسنال القادمة

يضرب نادي أرسنال موعدًا مع نظيره ليدز، لحساب منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب الإمارات.

وينطلق اللقاء بين أرسنال وليدز، يوم السبت المقبل الموافق 23 أغسطس، في تمام السابعة والنصف مساءً.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي آرسنال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg