وجه نادي أرسنال رسالة قوية بتحقيقه الفوز أمام نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، بمستهل مشوارهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال نجح في التفوق على مانشستر يونايتد، بهدف نظيف سجله ريكاردو كالافيوري، في المباراة التي أقيمت بملعب أولد ترافورد، بالجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق أرسنال فوزًا هامًا أمام مانشستر يونايتد، ليحصد 3 نقاط محطمًا العديد من الأرقام بتخطيه عقبة الشياطين الحمر داخل معقلهم، مؤكدًا أنه لن يكون لقمة صائغة أمام منافسيه.

تفوق خارج الخطوط

وصل ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، إلى فوزه الثامن أمام مانشستر يونايتد، ليحجز الشياطين الحمر المركز الثاني في ترتيب الأندية التي نجح المدرب في تحقيق الفوز أمامها.

ويتصدر ترتيب الأندية التي تفوق عليها أرتيتا، وولفرهامبتون برصيد 9 مرات، وحل مانشستر يونايتد في الوصافة بـ8 مناسبات، إذ يمتلك المدرب أفضل معدل فوز (67%) أمام الشياطين من بين المدربين الذين خاضوا 5 مباريات أو أكثر أمام فريق أولد ترافورد.

ووصل روبن أموريم إلى الخسارة رقم 15 من إجمالي 28 مواجهة خاضها المدرب في الدوري الإنجليزي، إذ تعادل في 6 مناسبات، وحقق الفوز 7 مرات.

وأصبح أموريم أسرع مدرب يصل إلى 15 هزيمة في الدوري الإنجليزي، دون أن يكون مسؤولًا عن فريق صاعد حديثًا منذ بول هارت مع بورتسموث في عام 2009.

مسرح الأحلام لم يتخلص من كوابيسه بعد.. مانشستر يونايتد يسقط أمام أرسنال

الأفضلية تنحاز لأرسنال أمام مانشستر يونايتد

استعرضت شبكة "أوبتا" المختصة في الأرقام، عدة إحصائيات عقب فوز أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، والتي جاءت على النحو التالي:

- آخر 4 أهداف سجلها أرسنال أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، تضمنت 3 أهداف جاءت من كرات ركنية، وكانت عن طريق ثلاثي دفاعي هم تيمبر، ساليبا، وكالافيوري.

- سجل أرسنال 31 هدفًا في الدوري الإنجليزي منذ بداية موسم 2023/2024 جاءت من ركنيات، متفوقًا بـ11 هدفًا من أقرب ملاحقيه في هذه الفترة، ليفربول برصيد 20 هدفًا.

- انتهت جميع انتصارات أرسنال الـ6 خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي بنتيجة 1-0، ويعد ذلك هو أكبر عدد من المباريات حقق خلالها الفريق الفوز خارج ملعبه على آخر في البطولة بنسبة 100% بالنتيجة ذاتها.

- أحرز أرسنال أكبر عدد من الأهداف من الركنيات في الدوري الإنجليزي منذ بداية موسم 2023/2024 برصيد 31 هدفًا، في المقابل استقبلت شباك مانشستر يونايتد أكبر عدد من الأهداف هم 23 هدفًا.

بعد الخسارة من آرسنال.. رقم كارثي يطارد أموريم مع مانشستر يونايتد

موعد مباراة أرسنال القادمة

يضرب نادي أرسنال موعدًا مع نظيره ليدز، لحساب منافسات الجولة الثانية من مواجهات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف اللقاء ملعب الإمارات.

وينطلق اللقاء بين أرسنال وليدز، يوم السبت المقبل الموافق 23 أغسطس، في تمام السابعة والنصف مساءً.