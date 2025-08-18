شهدت الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، غياب عدة لاعبين عن المشاركة مع أنديتهم، في ظل اقترابهم من الرحيل عن صفوف فرقهم، مما أبعدهم عن حسابات مدربيهم.

وضمت قائمة المنبوذين من أنديتهم في الجولة الأولى من البريميرليج كلا من:

تمرد إيزاك وموقف ثنائي السيتي

ألكسندر إيزاك – نيوكاسل

غاب إيزاك عن مباراة نيوكاسل ضد أستون فيلا، وهتفت جماهير فريقه ضد بسبب إصراره على الرحيل، في ظل اهتمام ليفربول بضمه، مما دفعه للتمرد على ناديه، والغياب لفترة عن تدريبات الماكبايس.

هاو: من حق جماهير نيوكاسل أن تهتف ضد إيزاك.. والباب ما زال مفتوحا

وافتقد نيوكاسل لهدافه الأول، لكنه لا يزال يبحث عن ضم مهاجم جديد، قبل السماح برحيل المهاجم السويدي، الذي يرغب الماكبايس في بيعه مقابل 150 مليون جنيه إسترليني.

إيدرسون – مانشستر سيتي

غاب البرازيلي إيدرسون عن حراسة عرين مانشستر سيتي، في مواجهة وولفرهامبتون، بسبب معاناته من التهاب في المعدة والأمعاء.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن الإصابة لم تكن السبب الوحيد لغيابه، حيث أصبح قريبًا من الانتقال لصفوف جالاتا سراي التركي.

وارتبط مانشستر سيتي بضم الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما نجم باريس سان جيرمان، رغم تعاقده في بداية الميركاتو الصيفي مع الحارس جيمس ترافورد، الذي تواجد في التشكيل الأساسي بالجولة الأولى.

سافينيو – مانشستر سيتي

لم يكن إيدرسون المستبعد الوحيد من حسابات جوارديولا، حيث غاب الجناح سافينيو عن اللقاء الافتتاحي، حيث أعلن المدرب الإسباني غيابه لعدة أسابيع بداعي الإصابة.

تقارير: توتنهام يدخل في مفاوضات مع مانشستر سيتي لضم سافينيو

وفي الوقت ذاته أبدى فريق توتنهام اهتمامه بضم سافينيو، الذي يبدو أنه فقد مكانهي في تشكيل السيتزنز الأساسي.

وشارك أوسكار بوب في مركز الجناح الأيمن بدلًُا من سافينيو، وقدم أداءً مميزًا، قد يدفع السيتي للموافقة على رحيل لاعبه البرازيلي.

بيسوما – توتنهام هوتسبير

غاب إيف بيسوما عن مباراة فريقه ضد بيرنلي بداعي الإصابة، بعدما كان خارج حسابات مدربه توماس فرانك في لقاء السوبر الأوروبي ضد باريس، بسبب تأخره المتكرر خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويبدو أن بيسوما قد لا يكون جزءًا من خطط توماس فرانك للموسم الجديد، عقب التعاقد مع جواو بالينيا على سبيل الإعارة من بايرن ميونخ.

وشهدت الجولة الأولى مشاركة اللاعب الصاعد آرتشي جراي في مركز الارتكاز المدافع، مما يعني أن توتنهام قد وجد بديلًا للاعبه المالي بالفعل.

راسموس هويلوند – مانشستر يونايتد

يواجه المهاجم الدنماركي راسموس هويلوند منافسة صعبة، لخطف مقعد في تشكيل فريق مانشستر يونايتد، خلال الموسم الجديد تحت قيادة روبن أموريم.

واستبعد أموريم هويلوند من قائمة الشياطين في مواجهة الأمس ضد أرسنال، وذلك بعد التعاقد مع عدة لاعبين في خط المقدمة، هم: بريان مبيومو، ماتيوس كونيا وبنيامين سيسكو.

ولا يزال هويلوند يتمسك بالبقاء ومحاولة كسب فرصة في مانشستر يونايتد، رغم اهتمام ميلان ولايبزيج بضمه.

نيكولاس جاكسون – تشيلسي

أكد إنزو ماريسكا مدرب نادي تشيلسي، أنه وافق على رحيل لاعبه نيكولاس جاكسون، إذا وصلت عروض لضمه.

وكان أمرًا طبيعيًا استبعاد المهاجم السنغالي من قائمة البلوز لمواجهة كريستال بالاس في الجولة الأولى، في ظل انضمام الثنائي جواو بيدرو وليام ديلاب.

ولم يشارك جاكسون في مباريات تشيلسي الودية الأخيرة قبل انطلاق الموسم، بعدما ظهر بصورة سيئة في كأس العالم للأندية، وفقد مكانه بالتشكيل الأساسي لصالح ليام ديلاب ثم جواو بيدرو.

يوان ويسا - برينتفورد

كان يوان ويسا أحد أبرز نجوم برينتفورد في الموسم الماضي، لكنه أصبح عازمًا على مغادرة صفوف فريقه بعد رحيل زميله بريان مبيومو.

مدرب برينتفورد: ويسا غير جاهز للمشاركة.. وأريده أن يكون جزءً من الفريق

وخاض ويسا 35 مباراة من أصل 38 في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم الماضي، لكنه غاب عن لقاء نوتنجهام فورست في افتتاح الموسم الجديد.

ورفض نادي برينتفورد عرضًا من نيوكاسل لضم مهاجم منتخب الكونغو الديمقراطية، مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، لينسحب اللاعب من معسكر فريقه التحضيري للموسم الجديد.

وعاد ويسا مؤخرًا لتدريبات فريقه، لكن مدربه كيث أندروز أكد أنه مر بفترة مضطربة خلال الاستعداد للموسم الجديد، مشيرًا لاهتمام عدة أندية بضمه.