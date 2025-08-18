المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
جوارديولا: عدد اللاعبين في مانشستر سيتي ليس صحيا.. أنتظر رحيل المزيد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:28 م 18/08/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا - مدرب مانشستر سيتي

دعا المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، إلى التخلص من مزيد من اللاعبين هذا الصيف، موضحًا أن العدد الحالي في قائمة الفريق الأول خلال الموسم الجديد 2025-2026 ليس صحيًا.

وافتتح مانشستر سيتي موسمه في الدوري الإنجليزي باكتساح وولفرهامبتون ووندرز، برباعية نظيفة.

جوارديولا ينتظر رحيل المزيد عن مانشستر سيتي

تحدث جوارديولا كعادته بشأن الرغبة في تقليص عدد اللاعبين في نادي مانشستر سيتي، ما طالبه به في الموسم الماضي أيضًا.

وقال بيب جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، اليوم الإثنين: "عدد اللاعبين في مانشستر سيتي زائد عن الحد.. أحب أن يكون عندي قائمة بها عمق من أجل المنافسة على كل البطولات، لكن لا أريد ترك لاعبين خارج القائمة، هذا ليس صحيًا ولا يساعد على خلق أجواء جيدة أو روح تنافسية".

وأضاف: "الجميع يجب أن يشعر أن بإمكانه اللعب في مانشستر سيتي، والنادي يعرف رأيي منذ الموسم الماضي، ما أقول ليس جديدًا".

قبل أن يختتم بشأن خطة مانشستر سيتي هذا الصيف: "خلال الأسبوعين المقبلين، سيتحدث النادي مع بعض اللاعبين ووكلائهم من أجل إيجاد الحل".

كم لاعب غادر هذا الصيف؟

تخلص نادي مانشستر سيتي من خدمات 9 لاعبين حتى الآن هذا الصيف، سواءً بالبيع أو إنهاء العقد أو الإعارة، لكن بعضهم كان معارًا من الأساس في الموسم الماضي مع أندية أخرى، لذا يبدو العدد أكبر من الفعلي.

وباع مانشستر سيتي 3 لاعبين فقط، هم جيمس مكاتي إلى نوتنجهام فورست، يان كوتو إلى بوروسيا دورتموند وماكسيمو بيروني إلى كومو، علمًا بأن الثنائي الأخير لم يكن ضمن قائمة جوارديولا في موسم 2024-2025.

وغادر البلجيكي كيفن دي بروين صفوف مانشستر سيتي مجانًا نحو نابولي، كما فعل كايل ووكر الأمر ذاته بإتمام انضمامه إلى بيرنلي.

وأعار سيتي 3 لاعبين، همك فيتور رييس إلى جيرونا وجاك جريليش إلى إيفرتون وجمعة باه إلى نيس.

ويستمر مانشستر سيتي في محاولة بيع خدمات أكثر من لاعب آخر قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، أبرزهم إيدرسون المطلوب في جالاتا سراي، إلى جانب البرازيلي الآخر سافينيو، الذي غاب عن افتتاحية الموسم ضد وولفز.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا

أخبار تهمك

