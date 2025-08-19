أمسكت يد القانون برجل يبلغ من العمر 47 عامًا من مدينة ليفربول، يوم السبت الماضي الموافق 16 أغسطس، وذلك على خلفية ارتكابه عدة مخالفات عنصرية تمس النظام العام، وذلك في المباراة التي جمعت بين ليفربول وبورنموث، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

الشرطة أفرجت عن المشجع بكفالة مشروطة، التي تضمنت عدم حضوره أي مباراة كرة قدم منظمة في المملكة المتحدة، وعدم الاقتراب لمسافة ميل واحد من ملعب كرة قدم محدد، بعد أن ارتكب واقعة عنصرية تداولتها العديد من التقارير العالمية، وأدت إلى إيقاف اللقاء حتى تدخلت الشرطة لتنقذ الموقف بطرده خارج المنطقة المخصصة للجماهير.

بداية الأزمة

تعرض أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، لوابل من العبارات العنصرية خلال مباراة فريقه أمام ليفربول، أثناء تنفيذه رمية تماس قرب المدرج الرئيسي من ملعب أنفيلد، وبالتحديد في الدقيقة 29 من زمن اللقاء.

سيمينيو، أبلغ بدوره حكم المباراة، عما تعرض له من إساءات ليتجه الأخير إلى إيقاف اللقاء، ليجتمع بمدرب ليفربول، آرني سلوت، ومدرب بورنموث، أندوني إيراولا على أرض الملعب لإطلاعهما بالموقف.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن الشرطة تدخلت لحل الأزمة، إذ تمكنت من التعرف على المشجع، وطلبت منه مغادرة الملعب إلا أن الشخص العنصري رفض في البداية متمسكًا باستمراره في موقعه، قبل أن يرحل في النهاية.

تصاعدت وتيرة الأحداث في وقت سريع، حيث أصدرت شرطة ميرسيسايد بيانًا عقب التدخل في الوقف، جاء بعدها آخر من نادي ليفربول.

وقالت شرطة ميرسيسايد: "يمكننا أن نؤكد أنه قد تم إخراج رجل يبلغ من العمر 47 عامًا من ملعب آنفيلد عقب تقارير عن إساءة عنصرية وُجهت نحو لاعب بورنموث، أنطوان سيمينيو، خلال المباراة الافتتاحية للموسم هذا المساء بين ليفربول وبورنموث، وقد تم فتح تحقيق بعد التأكد من هوية الرجل وإبعاده من الملعب".

تعليق ليفربول

أصدر نادي ليفربول بيانًا بشأن الواقعة التي حدثت خلال مباراته أمام بورنموث، أكد خلاله على إدانته لكافة أشكال العنصرية والتمييز.

وجاء بيان ليفربول، على النحو التالي: "نادي ليفربول لكرة القدم على علم بوجود ادعاء بتعرض أحد الأشخاص لإساءة عنصرية خلال مباراتنا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نادي بورنموث".

وأضاف: "نحن ندين العنصرية والتمييز بجميع أشكالهما، فليس لهما مكان في المجتمع أو في كرة القدم".وأتم: "النادي غير قادر على التعليق أكثر في الوقت الحالي، حيث إن الحادث المزعوم الليلة هو موضوع تحقيق من قبل الشرطة، وسندعمه بشكل كامل".

من هو المشجع العنصري؟

كشفت صحيفة "ديلي ميل" أن هذا المشجع يحمل تذكرة موسمية منذ سنوات، ويملك تاريخ كبير من سوء السلوك، إذ سبق له وأن تجاوز الخط من قبل بإلقاء أشياء على الحكام.

أشارت الصحيفة، وفقًا لأقاويل الحضور في المباراة وشهدوا الواقعة، أن المشجع تجاوز الخط من قبل من خلال إلقاء أشياء على المسؤولين (عادةً مضغ العلكة) وبدا المشرفون محرجين بدلاً من فعل أي شيء، حيال أفعاله، وهو ما سمح لسلوكه بالتفاقم في عقله.

ماذا يواجه المشجع العنصري؟

أقدمت الشرطة على اعتقال المشجع، قبل أن يتم الإفراج عن صراحه بغرامة مشروطة، شملت منعه من حضور أي مباراة كرة قدم منظمة في المملكة المتحدة، ومنع اقترابه لمسافة ميل واحد من أي ملعب كرة قدم محدد.

وتحدث كيف شاترتون، المفتش المسؤول عن مباراة ليفربول وبورنموث، قائلًا: "لن نتسامح مع أي شكل من أشكال جرائم الكراهية، نحن نتعامل مع مثل هذه الحوادث بجدية بالغة، وفي مثل هذه الحالات سنسعى لفرض أوامر منع من دخول الملاعب بحق المتورطين بالتعاون مع النادي".

وتجري التحقيقات خلال الفترة الحالية من قبل الشرطة، وإذا ثبتت إدانة المشجع، بالإساءة العنصرية لسيمينيو، فسيتم إيقافه مدى الحياة.