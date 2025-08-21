مانشستر سيتي يبدأ مفاوضاته مع باريس من أجل دوناروما

بدأ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي مفاوضاته المباشرة مع باريس سان جيرمان الفرنسي سعيا للحصول على خدمات الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، وذلك وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.

وبدا أن دوناروما مع سان جيرمان وصل مشوار إلى نهايته، خاصة بعدما أكد لويس إنريكي مدرب الفريق أنه يبحث "عن نوعية مختلفة من الحراس"، بعد استبعاد الحارس الإيطالي من مباراة الكأس السوبر الأوروبي ضد توتنهام الإنجليزي.

ونشر دوناروما رسالة مؤثرة لجماهير الفريق قال فيها إن "شخصا ما قرر أنه لم يعد قادرا على أن يكون جزءا من الفريق أو المساهمة في نجاحه"، مؤكدا شعوره بخيبة أمل وإحباط شديد، كما شن وكيله هجوما على النادي العاصمي.

مانشستر سيتي يتحرك لضم دوناروما

موقع "كالتشو ميركاتو" الإيطالي ذكر أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أجريا محادثات خلال الساعات الـ48 ساعة الماضية بخصوص صفقة دوناروما المحتملة.

وأشار التقرير إلى أن النادي الفرنسي بدأ بتقييم قيمة دوناروما بمبلغ يتراوح بين 45 و50 مليون يورو، وهو رقم من الواضح أن مانشستر سيتي لا ينوي دفعه.

لكن بحسب المصدر ذاته، فمن الممكن الوصول إلى حل يرضي الطرفين، خاصة أن سان جيرمان يسعى إلى التخلص من عبء راتب دوناروما وتجنب رحيل الأخير عنه من دون مقابل بعد أشهر معدودة.

وكان سان جيرمان قد تعاقد مؤخرا مع الحارس لوكا شوفالييه قادما من ليل ليكون بديلا للحارس الإيطالي.

جدير بالذكر أن دوناروما البالغ 26 عاما انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادما من ميلان في صفقة انتقال حر، ويستمر عقده حتى يونيو 2026.

وفي الموسم الماضي شارك دوناروما في 47 مباراة بمختلف البطولات واستقبل 43 هدفا، بينما لعب إجمالا 161 مباراة منذ وصوله، استقبل خلالها 156 هدفا.

