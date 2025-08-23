المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
ليس إيزي فقط.. آرسنال يستهدف صفقة جديدة من الدوري الإنجليزي

محمد همام

كتب - محمد همام

10:44 ص 21/08/2025
احتفال إيزي نجم كريستال بالاس

إيزي لاعب كريستال بالاس

بعد تلقي نادي آرسنال ضربة قوية بإصابة لاعب الفريق كاي هافيرتز، عاد "الجانرز" ليرتبط اسمه بإبرام صفقات جديدة، هدفها تعزيز صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وكان فريق آرسنال قد حقق فوزًا ثمينًا خارج الديار في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي على حساب مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

إدارة "الجانرز" ومدرب الفريق الإسباني ميكل أرتيتا لديهما هدف، وهو المنافسة على الألقاب، خاصة الدوري الإنجليزي، الذي سعى له "الجانرز" في النسخ الثلاث الماضية.

التفوق على توتنهام

بعد أن كان الجناح الإنجليزي إيبيريتشي إيزي، لاعب فريق كريستال بالاس، قريبًا من التوقيع لصالح توتنهام هوتسبير في الصيف، تحوّل طريق اللاعب للانضمام إلى آرسنال.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، اليوم الخميس، فإن نادي آرسنال توصل إلى اتفاق على ضم صاحب الـ27 عامًا في الصيف الحالي، مقابل رسوم تصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني، بجانب دفع 7.5 مليون جنيه إسترليني كإضافات.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" إلى أن الشروط الشخصية قريبة، وتم الاتفاق عليها، حيث من المتوقع أن يُجري اللاعب الفحوصات الطبية يوم غدٍ الجمعة.

صفقة إيزي قد لا تكون الأخيرة

بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نادي آرسنال يدرس تقديم عرض رسمي لصالح أستون فيلا من أجل التعاقد مع اللاعب مورجان روجرز.

ويمتلك مورجان روجرز (23 عامًا) عقدًا يربطه بنادي أستون فيلا حتى صيف 2030، حيث لفت اللاعب أنظار الجميع بعد مستواه في الموسم الماضي.

وتمكن اللاعب الإنجليزي من تسجيل 14 هدفًا وصناعة 16 تمريرة حاسمة في 54 مباراة في كافة البطولات، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

صفقات آرسنال في صيف 2025

كيبا أريزابالاجا: قادمًا من تشيلسي مقابل 5 ملايين جنيه إسترليني.

مارتن زوبيمندي: قادمًا من ريال سوسيداد مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

كريستيان نورجارد: قادمًا من برينتفورد مقابل 12 مليون جنيه إسترليني.

كريستيان موسكيرا: قادمًا من فالنسيا مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.

فيكتور جيوكيريس: قادمًا من سبورتنغ لشبونة مقابل 64 مليون جنيه إسترليني.

نوني مادويكي: قادمًا من تشيلسي مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد توتنهام آرسنال إيزي

