المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"من السخافة أن يحدث ذلك".. هاري ماجواير يتحدث عن مغادرة مانشستر يونايتد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:15 م 21/08/2025
ماجواير

هاري ماجواير

أكد هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمسكه بالاستمرار مع الفريق، مشيرا إلى أن الرحيل في الوقت الحالي سيكون "أمرا سخيفا".

ماجواير البالغ من العمر 32 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في عام 2019، ووقع على عقد لمدة 6 أعوام مع إمكانية التمديد لموسم آخر (حتى صيف 2026).

الدوري الإنجليزي.. ليدز يونايتد يعلن تعاقده مع أوكافور

وقام مانشستر يونايتد بتفعيل ذلك البند مطلع العام الجاري ورفض الأندية المهتمة باللاعب الدولي الإنجليزي والذي لم يتحدث بعد عن مستقبله مع ناديه الحالي.

وشدد المدافع الإنجليزي على رفضه مغادرة الفريق وهو في طور عملية إعادة البناء بالوقت الحالي، وذلك بعد الأنباء التي كشفت عن إغلاق النادي باب رحيله أمام الأندية المهتم بضمه هذا الصيف.

وقال ماجواير في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية: "العام الماضي كان ذلك البند في أيديهم ولم يكن لدي خيار في الأمر، لم يكن هناك محادثات فقط قاموا بتفعيله وتمديد العقد".

لتوفير المال.. بايرن ميونخ يدرس الاكتفاء باستعارة مهاجم

وأضاف: "في العام الجاري من الواضح أنني سأغادر في نهايته، أنا متأكد أن النادي أبلغني هذا الصيف أنني لا أستطيع مغادرته بأي شكل من الأشكال في الوقت الذي قامت أندية أخرى بالاستفسار عن وضعي وشروطي وموقفي في عقدي الحالي".

وتابع ماجواير: "أنا متأكد من أنهم سيجلسون في الأشهر المقبلة وسيكون علينا إجراء محادثات بشأن إلى أي مدى نريد الذهاب وإذا أرادوا التمديد، وسوق الانتقالات ستفتح مجددا في يناير".

وأوضح: "بالطبع لدي شيء ما يدور في ذهني حول ماذا أريد أن أفعل وأين أريد أن أكون".

وأتم: "لا أريد أن أكشف الأمور للجميع لكن من الرائع اللعب في ناد مثل هذا وسيكون من السخافة أن أغادره في أسرع وقت".

جدول مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد هاري ماجواير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg