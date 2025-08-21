أكد هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمسكه بالاستمرار مع الفريق، مشيرا إلى أن الرحيل في الوقت الحالي سيكون "أمرا سخيفا".

ماجواير البالغ من العمر 32 عاما انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني في عام 2019، ووقع على عقد لمدة 6 أعوام مع إمكانية التمديد لموسم آخر (حتى صيف 2026).

وقام مانشستر يونايتد بتفعيل ذلك البند مطلع العام الجاري ورفض الأندية المهتمة باللاعب الدولي الإنجليزي والذي لم يتحدث بعد عن مستقبله مع ناديه الحالي.

وشدد المدافع الإنجليزي على رفضه مغادرة الفريق وهو في طور عملية إعادة البناء بالوقت الحالي، وذلك بعد الأنباء التي كشفت عن إغلاق النادي باب رحيله أمام الأندية المهتم بضمه هذا الصيف.

وقال ماجواير في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية: "العام الماضي كان ذلك البند في أيديهم ولم يكن لدي خيار في الأمر، لم يكن هناك محادثات فقط قاموا بتفعيله وتمديد العقد".

وأضاف: "في العام الجاري من الواضح أنني سأغادر في نهايته، أنا متأكد أن النادي أبلغني هذا الصيف أنني لا أستطيع مغادرته بأي شكل من الأشكال في الوقت الذي قامت أندية أخرى بالاستفسار عن وضعي وشروطي وموقفي في عقدي الحالي".

وتابع ماجواير: "أنا متأكد من أنهم سيجلسون في الأشهر المقبلة وسيكون علينا إجراء محادثات بشأن إلى أي مدى نريد الذهاب وإذا أرادوا التمديد، وسوق الانتقالات ستفتح مجددا في يناير".

وأوضح: "بالطبع لدي شيء ما يدور في ذهني حول ماذا أريد أن أفعل وأين أريد أن أكون".

وأتم: "لا أريد أن أكشف الأمور للجميع لكن من الرائع اللعب في ناد مثل هذا وسيكون من السخافة أن أغادره في أسرع وقت".

