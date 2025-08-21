المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

بعد ضياع صفقة إيزي.. توتنهام يكثف مفاوضاته لضم سافينيو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:17 م 21/08/2025
سافينيو

سافينيو لاعب مانشستر سيتي

أكدت تقارير صحفية، عن أن نادي توتنهام هوتسبير قرر تكثيف مفاوضاته للتعاقد مع الجناح البرازيلي سافينيو، نجم فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إيزي يختار أرسنال.. وتوتنهام يتجه لنجم السيتي

واتجه توتنهام لضم سافينيو، بعد ضياع صفقة إيزي لاعب كريستال بالاس، الذي كان على أعتاب الانتقال للسبيرز، قبل دخول أرسنال في مفاوضات لضمه، ليفضل الانضمام لصفوف الجانرز، الفريق الذي كان يشجعه في صغره.

"نشأ مشجعًا لآرسنال".. لماذا فضّل إيزي الانتقال إلى آرسنال على حساب توتنهام؟

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "لا يزال توتنهام يسعى للحصول على موافقة مانشستر سيتي بشأن ضم سافينيو، كما ورد الليلة الماضية".

توماس فرانك سر اهتمام توتنهام بسافينيو

وتابع: "إدارة مانشستر سيتي تمنع الصفقة، لأنها ترغب في الاحتفاظ بسافينيو، لكن توتنهام يضغط بقوة".

صدام مع توتنهام.. موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي

وأتم: "توماس فرانك مدرب توتنهام، من أشد المعجبين باللاعب البرازيلي".

القائد الجديد.. توتنهام يعلن تمديد عقد كريستيان روميرو

وشارك اللاعب البرازيلي ذو الـ 21 عامًا، في 48 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل فيها 3 أهداف فقط، بينما قدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه.

وعزز توتنهام صفوفه بعدة صفقات خلال الميركاتو الصيفي، أبرزها: محمد قدوس من صفوف وست هام، جواو بالينيا من بايرن ميونخ، بالإضافة لضم ماتياس تيل بصفة نهائية من الفريق البافاري أيضًا.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
توتنهام مانشستر سيتي سافينيو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

