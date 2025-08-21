بعد ضياع صفقة إيزي.. توتنهام يكثف مفاوضاته لضم سافينيو

أكدت تقارير صحفية، عن أن نادي توتنهام هوتسبير قرر تكثيف مفاوضاته للتعاقد مع الجناح البرازيلي سافينيو، نجم فريق مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إيزي يختار أرسنال.. وتوتنهام يتجه لنجم السيتي

واتجه توتنهام لضم سافينيو، بعد ضياع صفقة إيزي لاعب كريستال بالاس، الذي كان على أعتاب الانتقال للسبيرز، قبل دخول أرسنال في مفاوضات لضمه، ليفضل الانضمام لصفوف الجانرز، الفريق الذي كان يشجعه في صغره.

وكتب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "لا يزال توتنهام يسعى للحصول على موافقة مانشستر سيتي بشأن ضم سافينيو، كما ورد الليلة الماضية".

وتابع: "إدارة مانشستر سيتي تمنع الصفقة، لأنها ترغب في الاحتفاظ بسافينيو، لكن توتنهام يضغط بقوة".

وأتم: "توماس فرانك مدرب توتنهام، من أشد المعجبين باللاعب البرازيلي".

وشارك اللاعب البرازيلي ذو الـ 21 عامًا، في 48 مباراة بمختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل فيها 3 أهداف فقط، بينما قدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه.

وعزز توتنهام صفوفه بعدة صفقات خلال الميركاتو الصيفي، أبرزها: محمد قدوس من صفوف وست هام، جواو بالينيا من بايرن ميونخ، بالإضافة لضم ماتياس تيل بصفة نهائية من الفريق البافاري أيضًا.