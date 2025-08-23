المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"نشأ مشجعًا لآرسنال".. لماذا فضّل إيزي الانتقال إلى آرسنال على حساب توتنهام؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:40 م 20/08/2025
احتفال إيزي نجم كريستال بالاس

ضربة قوية لتوتنهام بعد خسارة الصفقة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن الأسباب التي دفعت نجم كريستال بالاس، إيبيريتشي إيزي، لاختيار الانتقال إلى آرسنال بدلًا من توتنهام، رغم أن السبيرز كانوا الأقرب لحسم الصفقة في وقت سابق.

وكان كلا الناديين قد أبديا اهتمامًا بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن التحرك الجاد لم يبدأ إلا بعد تعرض كل فريق لضربة قوية بسبب الإصابات؛ إذ تكثف اهتمام توتنهام بإيزي عقب إصابة جيمس ماديسون بقطع في الرباط الصليبي.

يونايتد يتطور تكتيكيًا وأرسنال يفوز بلا إقناع (تحليل)

بينما دفع إصابة الألماني كاي هافيرتز في الركبة آرسنال إلى العودة مجددًا إلى السوق والتحرك لحسم الصفقة.

لماذا فضّل إيزي الانتقال إلى آرسنال؟

وبحسب الصحفي ديفيد أورنستين، فقد نجح آرسنال في خطف اللاعب من غريمه التقليدي، قبل أن يؤكد فابريزيو رومانو وصحيفة "ديلي تليجراف" أن الجانرز تقدموا بعرض تبلغ قيمته نحو 60 مليون جنيه إسترليني، وهو نفس المبلغ الذي عرضه توتنهام، لكن بشروط أكثر ملاءمة لإدارة كريستال بالاس.

ويعود جزء من قرار إيزي إلى ميوله القديمة؛ إذ نشأ اللاعب مشجعًا لآرسنال وسبق أن تواجد في أكاديمية النادي خلال طفولته.

غير أن السبب الأبرز، وفقًا للمراسل بن جاكوبس، هو اللقاء المبكر الذي جمعه بالمدرب ميكيل أرتيتا والمدير الرياضي أندريا بيرتا في يوليو الماضي، حيث عرضا عليه مشروع آرسنال المستقبلي وأقنعاه بخطوات النادي الجادة.

20 لاعبا يظهر لأول مرة مع الستة الكبار في الدوري الإنجليزي

وأكدت المصادر أن إيزي وافق بالفعل على الانتقال إلى ملعب الإمارات، فيما من المنتظر أن تنجز إدارة آرسنال الصفقة سريعًا، ليكون الدولي الإنجليزي أحد أبرز تدعيمات الفريق في الموسم الجديد، في صفقة تُعد ضربة قوية لطموحات توتنهام.

مباراة أرسنال القادمة
الدوري الإنجليزي كريستال بالاس توتنهام آرسنال الميركاتو الصيفي ميكيل أرتيتا كاي هافيرتز جيمس ماديسون إيبيريتشي إيزي سوق الانتقالات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg