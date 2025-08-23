كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن الأسباب التي دفعت نجم كريستال بالاس، إيبيريتشي إيزي، لاختيار الانتقال إلى آرسنال بدلًا من توتنهام، رغم أن السبيرز كانوا الأقرب لحسم الصفقة في وقت سابق.

وكان كلا الناديين قد أبديا اهتمامًا بضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، لكن التحرك الجاد لم يبدأ إلا بعد تعرض كل فريق لضربة قوية بسبب الإصابات؛ إذ تكثف اهتمام توتنهام بإيزي عقب إصابة جيمس ماديسون بقطع في الرباط الصليبي.

بينما دفع إصابة الألماني كاي هافيرتز في الركبة آرسنال إلى العودة مجددًا إلى السوق والتحرك لحسم الصفقة.

لماذا فضّل إيزي الانتقال إلى آرسنال؟

وبحسب الصحفي ديفيد أورنستين، فقد نجح آرسنال في خطف اللاعب من غريمه التقليدي، قبل أن يؤكد فابريزيو رومانو وصحيفة "ديلي تليجراف" أن الجانرز تقدموا بعرض تبلغ قيمته نحو 60 مليون جنيه إسترليني، وهو نفس المبلغ الذي عرضه توتنهام، لكن بشروط أكثر ملاءمة لإدارة كريستال بالاس.

ويعود جزء من قرار إيزي إلى ميوله القديمة؛ إذ نشأ اللاعب مشجعًا لآرسنال وسبق أن تواجد في أكاديمية النادي خلال طفولته.

غير أن السبب الأبرز، وفقًا للمراسل بن جاكوبس، هو اللقاء المبكر الذي جمعه بالمدرب ميكيل أرتيتا والمدير الرياضي أندريا بيرتا في يوليو الماضي، حيث عرضا عليه مشروع آرسنال المستقبلي وأقنعاه بخطوات النادي الجادة.

وأكدت المصادر أن إيزي وافق بالفعل على الانتقال إلى ملعب الإمارات، فيما من المنتظر أن تنجز إدارة آرسنال الصفقة سريعًا، ليكون الدولي الإنجليزي أحد أبرز تدعيمات الفريق في الموسم الجديد، في صفقة تُعد ضربة قوية لطموحات توتنهام.