القائد الجديد.. توتنهام يعلن تمديد عقد كريستيان روميرو

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:51 م 18/08/2025
روميرو

كريستيان روميرو - قائد توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير عبر بيان رسمي أن اللاعب الأرجنتيني كريستيان روميرو وقع اليوم الإثنين على عقد طويل مع الفريق الأول، دون كشف مدته.

المدافع البالغ من العمر 27 عامًا يرتدي قميص سبيرز فقط منذ عام 2021، قادمًا من أتالانتا، لكنه سرعان ما أثبت ذاته سواءً تحت قيادة الإيطالي أنطونيو كونتي أو الأسترالي أنجي بوستيكوجلو أو الدنماركي توماس فرانك.

تمديد عقد روميرو مع توتنهام

كشف توتنهام عبر موقعه الرسمي توقيع كريستيان روميرو على عقد طويل الأمد.

وأشاد موقع توتنهام الرسمي بما يقدمه روميرو منذ وصوله في 2021، موضحًا أنه وصل كأفضل مدافع في الدوري الإيطالي ثم أسهم في عودة سبيرز إلى دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الأول.

وأوضح موقع توتنهام الدور الذي لعبه كريستيان روميرو في رحلة التتويج بالدوري الأوروبي 2025، إذ نال جائزة أفضل لاعب في البطولة، وكذلك أفضل لاعب في النهائي، كما اختير ضمن تشكيل الموسم في المسابقة نفسها.

قائد جديد

لم يكن يعرف أحد هوية قائد توتنهام هوتسبير في عهد المدرب توماس فرانك الذي تولى المهمة الفنية هذا الصيف.

ورحل الكوري الجنوبي سون هيونج مين عن توتنهام بعد 10 سنوات، صوب لوس أنجلوس إف سي الأمريكي، إذ كان القائد الأول، ما تطلب البحث عن خليفة له من قبل الدنماركي توماس فرانك.

وحمل روميرو شارة قيادة توتنهام خلال لقاء باريس سان جيرمان في السوبر الأوروبي، ثم واصل الأمر ذاته ضد بيرنلي في افتتاحية الدوري الإنجليزي.

يشار إلى أن الأرجنتيني كريستيان روميو خاض 126 مباراة في كل المسابقات الرسمية مع توتنهام، ناجحًا في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 أخرى، بحسب موقع ترانسفير ماركت.

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام كريستيان روميرو

