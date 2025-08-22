أعلن تشيلسي ووست هام يونايتد عن التشكيل الأساسي لكلا الفريقين في المباراة المرتقبة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يحل ضيفا على وست هام مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وكان تشيلسي، المتوج الشهر الماضي بلقب كأس العالم للأندية، قد استهل مشواره في النسخة الحالية من بريميرليج بالتعادل السلبي مع كريستال بالاس في ديربي لندني آخر.

بينما خسر وست هام بثلاثية دون رد أمام سندرلاند، الصاعد حديثا، في الجولة الأولى.

تشكيل تشيلسي الأساسي كان يضم كول بالمر، الذي خرج بعد شعوره بانزعاجات أثناء الإحماء، ليدخل إستيفاو بدلا منه.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو، توسين أديرابايو، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

الوسط: إنزو فيرنانديز، مويسيس كايسيدو، بيدرو نيتو.

الهجوم: إستيفاو، جواو بيدرو، ليام ديلاب.

تشكيل وست هام

حراسة المرمى: مادس هيرمانسن.

الدفاع: جان كلير توديبو، ماكس كيلمان، نايف أكرد، آرون وان-بيساكا.

الوسط: جيمس وارد-براوس، توماس سوتشيك، موسى ضيوف.

الهجوم: لوكاس باكيتا، جارود بوين، نيكلاس فولكروج.

