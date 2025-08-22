المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إستيفاو بديل بالمر.. تشكيل مباراة تشيلسي ضد وست هام

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

09:44 م 22/08/2025
تشيلسي

فريق تشيلسي

أعلن تشيلسي ووست هام يونايتد عن التشكيل الأساسي لكلا الفريقين في المباراة المرتقبة بينهما في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يحل ضيفا على وست هام مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

بالموسم الـ20.. نوير يكتب التاريخ في الدوري الألماني

وكان تشيلسي، المتوج الشهر الماضي بلقب كأس العالم للأندية، قد استهل مشواره في النسخة الحالية من بريميرليج بالتعادل السلبي مع كريستال بالاس في ديربي لندني آخر.

بينما خسر وست هام بثلاثية دون رد أمام سندرلاند، الصاعد حديثا، في الجولة الأولى.

تشكيل تشيلسي الأساسي كان يضم كول بالمر، الذي خرج بعد شعوره بانزعاجات أثناء الإحماء، ليدخل إستيفاو بدلا منه.

تشكيل تشيلسي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: مالو جوستو، توسين أديرابايو، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

ماذا قال نونو سانتو عن مستقبله مع نوتنجهام فورست؟

الوسط: إنزو فيرنانديز، مويسيس كايسيدو، بيدرو نيتو.

الهجوم: إستيفاو، جواو بيدرو، ليام ديلاب.

تشكيل وست هام

حراسة المرمى: مادس هيرمانسن.

الدفاع: جان كلير توديبو، ماكس كيلمان، نايف أكرد، آرون وان-بيساكا.

الوسط: جيمس وارد-براوس، توماس سوتشيك، موسى ضيوف.

الهجوم: لوكاس باكيتا، جارود بوين، نيكلاس فولكروج.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

مباراة تشيلسي القادمة
الدوري الإنجليزي تشيلسي وست هام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg