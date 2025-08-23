رفض الإسباني ميكيل أرتيتا، مدربأرسنال، الحديث عن انتقال إيبرتشي إيزي للفريق اللندني قادما من جاره كريستال بالاس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن إيزي، الذي أكد كريستال بالاس رحيله، بصدد إجراء الفحص الطبي في أرسنال قبل انتقاله إليه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بعدما نجح "الجانرز" في خطفه من الجار الآخر توتنهام.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليدز في الدوري الإنجليزي: "لا يمكنني الحديث عن لاعب لا يتواجد في مجموعتنا حتى الآن".

وبسؤاله حول مدى أهمية أن يكون اللاعب الجديد يريد اللعب لأرسنال قال أرتيتا: "هذا هو مطلبي الأول، أن يريد اللاعبون اللعب معنا، ويشعرون بوجود شيء مميز في انضمامهم إلينا".

وأضاف: "كلما كان الشعور أقوى كلما كان ذلك أفضل، لأن ذلك يضيف للفريق طابعا خاصا وحماسة كبيرة وشيء مختلف عن ما نقوم به".

ويأتي تحرك أرسنال لضم إيزي بعدما تعرض المهاجم الألماني كاي هافيرتز لإصابة في الركبة، حيث أكد أرتيتا في ختام حديثه أنه يحتاج لإجراء بعض الفحوصات لاكتشاف المشكلة.

