مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

رغم التأكيدات.. أرتيتا يرفض الحديث عن انضمام إيزي إلى أرسنال

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:46 ص 23/08/2025
أرتيتا

ميكيل أرتيتا

رفض الإسباني ميكيل أرتيتا، مدربأرسنال، الحديث عن انتقال إيبرتشي إيزي للفريق اللندني قادما من جاره كريستال بالاس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن إيزي، الذي أكد كريستال بالاس رحيله، بصدد إجراء الفحص الطبي في أرسنال قبل انتقاله إليه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، بعدما نجح "الجانرز" في خطفه من الجار الآخر توتنهام.

في حضور إنفانتينو.. ماذا فعل ترامب مع كأس العالم؟

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليدز في الدوري الإنجليزي: "لا يمكنني الحديث عن لاعب لا يتواجد في مجموعتنا حتى الآن".

وبسؤاله حول مدى أهمية أن يكون اللاعب الجديد يريد اللعب لأرسنال قال أرتيتا: "هذا هو مطلبي الأول، أن يريد اللاعبون اللعب معنا، ويشعرون بوجود شيء مميز في انضمامهم إلينا".

مدرب توتنهام: يجب أن نتحلى بالشجاعة أمام مانشستر سيتي

وأضاف: "كلما كان الشعور أقوى كلما كان ذلك أفضل، لأن ذلك يضيف للفريق طابعا خاصا وحماسة كبيرة وشيء مختلف عن ما نقوم به".

ويأتي تحرك أرسنال لضم إيزي بعدما تعرض المهاجم الألماني كاي هافيرتز لإصابة في الركبة، حيث أكد أرتيتا في ختام حديثه أنه يحتاج لإجراء بعض الفحوصات لاكتشاف المشكلة.

برشلونة مهدد بخوض أول أربع جولات من الليجا خارج أرضه

الدوري الإنجليزي أرسنال ميكيل أرتيتا

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

