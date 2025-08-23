المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
موعد والقناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:39 ص 23/08/2025
هالاند

يضرب نادي مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره توتنهام هوتسبير، لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة ستقام على أرضية ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز الثاني له من أجل مواصلة الانتصارات، في بداية رحلته لاستعادة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يرغب توتنهام بطل الدوري الأوروبي في فرض هيمنته مبكرًا وتوجيه رسالة قوية كونه أحد المنافسين على اللقب.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا هامًا أمام وولفرهامبتون، برباعية نظيفة في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي، بينما أمطر توتنهام شباك بيرنلي بثلاثية في الأسبوع ذاته.

طالع مباريات اليوم السبت.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

ويواجه نادي مانشستر سيتي نظيره توتنهام، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

نتائج مباريات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام

تنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في مصر والشرق الأوسط، ويذاع اللقاء عبر قناة "بي إن سبوت 1".

طالع أخبار الدوري الإنجليزي من هنا.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي توتنهام مانشستر سيتي

