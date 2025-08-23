يضرب نادي مانشستر سيتي موعدًا مع نظيره توتنهام هوتسبير، لحساب منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة ستقام على أرضية ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز الثاني له من أجل مواصلة الانتصارات، في بداية رحلته لاستعادة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يرغب توتنهام بطل الدوري الأوروبي في فرض هيمنته مبكرًا وتوجيه رسالة قوية كونه أحد المنافسين على اللقب.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا هامًا أمام وولفرهامبتون، برباعية نظيفة في الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي، بينما أمطر توتنهام شباك بيرنلي بثلاثية في الأسبوع ذاته.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام

ويواجه نادي مانشستر سيتي نظيره توتنهام، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي أمام توتنهام

تنقل أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" الناقل الحصري للدوري الإنجليزي في مصر والشرق الأوسط، ويذاع اللقاء عبر قناة "بي إن سبوت 1".

