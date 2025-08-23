المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
فريقان بالعلامة الكاملة.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على ليدز يونايتد

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:40 م 23/08/2025
أرسنال

من مباراة أرسنال وليدز يونايتد

حافظ فريقان فقط -حتى الآن- على العلامة الكاملة في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وأقيمت 6 مباريات في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بين الجمعة والسبت، على أن تستكمل بإقامة 4 مباريات أخرى خلال اليومين المقبلين.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال على ليدز يونايتد

نجح أرسنال في التفوق على ليدز يونايتد بخماسية نظيفة في مباراة أقيمت بينهما على ملعب الإمارات، ليحقق فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد انتصار أول (1-0) على مانشستر يونايتد.

وكان توتنهام حصد مع المدرب الدنماركي توماس فرانك، العلامة الكاملة أيضًا، بالفوز على كل من بيرنلي ومانشستر سيتي على الترتيب، ناجحًا في تسجيل 5 أهداف دون أن يستقبل أي هدف.

ويتفوق أرسنال على توتنهام في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق هدف وحيد.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

المباريات المتبقية في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي من هنا

اقرأ أيضًا:

بعد انتظار 7 سنوات.. جيوكيريس يفتتح أهدافه في الدوري الإنجليزي مع أرسنال

جوارديولا: كنا نائمين أمام توتنهام.. وسوق الانتقالات مستمر في مانشستر سيتي

مباراة توتنهام هوتسبر القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي توتنهام

