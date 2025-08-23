حافظ فريقان فقط -حتى الآن- على العلامة الكاملة في منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

وأقيمت 6 مباريات في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بين الجمعة والسبت، على أن تستكمل بإقامة 4 مباريات أخرى خلال اليومين المقبلين.

نجح أرسنال في التفوق على ليدز يونايتد بخماسية نظيفة في مباراة أقيمت بينهما على ملعب الإمارات، ليحقق فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا الفوز الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بعد انتصار أول (1-0) على مانشستر يونايتد.

وكان توتنهام حصد مع المدرب الدنماركي توماس فرانك، العلامة الكاملة أيضًا، بالفوز على كل من بيرنلي ومانشستر سيتي على الترتيب، ناجحًا في تسجيل 5 أهداف دون أن يستقبل أي هدف.

ويتفوق أرسنال على توتنهام في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق هدف وحيد.

