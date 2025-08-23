هدف بنسبة 6.25%.. ركنيات أرسنال في عهد نيكولاس جوفر

أصبحت الركلات الركنية ضمن أهم الأسلحة الهجومية التي يعتمدها نادي أرسنال في السنوات الأخيرة تحت قيادة المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، ما يدين فيه بالفضل إلى الفرنسي نيكولاس جوفر الذي جعل الركنية هدفًا بنسبة 6.25%.

ونجح أرسنال في اكتساح ضيفه ليدز يونايتد، اليوم السبت، بخماسية نظيفة.

المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم شهدت تسجيل أرسنال هدفين من ركلات ركنية، الأول برأس يوريان تيمبر والأخير من متابعة بالقدم للظهير الهولندي نفسه.

سلاح أرسنال في الركلات الثابتة

سجل أرسنال في الدوري الإنجليزي 6 أهداف، من بينها 4 أهداف من ركلات ثابتة واثنين فقط من لعب مفتوح، ما يمثل 66% من أهداف فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا هذا الموسم، حتى الآن.

وتفوق أرسنال على مانشستر يونايتد بهدف ماركة مسجلة من ركلة ركنية، عن طريق رأسية الإيطالي ريكاردو كالافيوري، ثم تقدم على ليدز يونايتد كذلك بهدف لتيمبر من ضربة رأسية أخرى من ركلة ركنية أخرى.

أرسنال يقسو على ليدز يونايتد

وأضاف تيمبر كما أشرنا هدفًا من ركلة ركنية جديدة، جنبًا إلى جنب مع هدف لفيكتور جيوكيريس من ركلة جزاء.

ركنيات أرسنال في عهد نيكولاس جوفر

بالتركيز على الركلات الركنية، لا يوجد فريق في الدوري الإنجليزي سجل أهدافًا منها منذ انطلاق موسم 2023-2024 أكثر من أرسنال، إذ استطاع فريق مايكل أرتيتا أن يحرز 33 هدفًا.

ونشرت شبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، رسمًا بيانيًا، يوضح عدد أهداف كل فريق بالدوري الإنجليزي من ركلات ركنية منذ موسم 2023-2024، كالتالي:

1) أرسنال: 33 هدفًا

2) ليفربول: 20 هدفًا

3) توتنهام: 19 هدفًا

4) وست هام: 18 هدفًا

4) إيفرتون: 18 هدفًا

من مانشستر سيتي إلى أرسنال

لا يخفى على أحد أن أرسنال أصبح أكثر خطورة في الركلات الركنية بفضل الفرنسي نيكولاس جوفر الذي يشغل منصب مدرب الركلات الثابتة منذ 2021، إذ استعان به أرتيتا بعد أن عمل معه في مانشستر سيتي، كلاهما كان جزءًا من الجهاز الفني لبيب جوارديولا.

ولاحظ مايكل أرتيتا مدى التأثير الذي يتركه نيكولاس جوفر في الركلات الثابتة، إذ كان مانشستر سيتي أكثر من استفاد منها في تسجيل الأهداف خلال الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

وتحسن فريق بيب جوارديولا مع نيكولاس جوفر دفاعيًا أيضًا، بعدما نجح في تقليل نسبة الأهداف التي استقبلها مانشستر سيتي من ركلات ثابتة في الدوري الإنجليزي من 39% إلى 20% ثم 16% في الموسم التالي.

وتحدث أرتيتا في أكثر من مناسبة عن التعاقد مع جوفر، بقوله: "كنت أؤمن بضرورة إحضار شخص متخصص في الكرات الثابتة.. أعرف نيكولاس، وطلبت منه أن ينضم إلى مشروعنا بعد أن ناقشنا كيف يمكننا تحقيق أقصى استفادة ممكنة من ذلك، وبالفعل ترك بصمة واضحة".

هدف بنسبة 6.25%

توضح الأرقام والإحصائيات كيف أصبح أرسنال أكثر قوة في الركلات الركنية منذ وصول المدرب الفرنسي نيكولاس جوفر، كالتالي:

- أرسنال قبل جوفر: هدف كل 32 ركلة ركنية

- أرسنال مع جوفر: هدف كل 16 ركلة ركنية (أي بنسبة 6.25%)

وارتفعت نسبة عدد الأهداف التي سجلها أرسنال من ركلات ثابتة -بشكل عام- بالنسبة إلى إجمالي عدد الأهداف من 11% في الموسم الذي سبق انضمام نيكولاس جوفر إلى 26% في أول موسم له في ملعب الإمارات.

تنوع في الركلات الركنية

لا يعتمد أرسنال مع نيكولاس جوفر على أسلوب واحد في تنفيذ الركلات الركنية، لكن المبدأ يبقى ثابتًا: "القيام بانطلاقات قصيرة وسريعة داخل منطقة الجزاء إلى جانب خلق زخم هجومي في منطقة الخطر من أجل إحداث الفوضى".

ويتمركز اللاعبون عند القائم البعيد ثم ينطلقون بسرعة كبيرة فور تنفيذ الركلة الركنية، أما في أحيان أخرى، ستجد أن لاعبي أرسنال يقفون بكثافة عالية على حافة منطقة الجزاء، ثم ينطلقون كذلك بسرعة كبيرة فور تنفيذ الركلة الركنية وهكذا.

ويعلق أورتي إستيبان، محلل الركلات الثابتة السابق لبرينتفورد، في تصريحات لسكاي سبورتس: "الأمر يتعلق بكسر توقيتهم لكنهم جيدون جدًا في ذلك.. إذا تمكنت من إيقافهم بالقوة البدنية ومنعهم من الركض، سيصبح تحركهم أصعب وستكون لديك فرصة أفضل للدفاع".

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا