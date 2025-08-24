مشجّعو أرسنال في غاية السعادة بعد أن تمكن ناديهم من التفوق على غريمه توتنهام هوتسبير وخطف صفقة ضم إيبيريشي إيزي مقابل مبلغ يُقدر بـ67.5 مليون جنيه إسترليني.

هذه الخطوة، التي تُعيد للأذهان الانتقال الصادم لسول كامبل من توتنهام إلى أرسنال مجانًا عام 2001، تمثل بالنسبة لهم دليلًا على تفوق أرسنال في شمال لندن.

لكن هذا ليس السبب الذي دفع ميكيل أرتيتا للتعاقد مع إيزي؛ فالمدير الفني لأرسنال لا يهتم بمسألة التفوق على المنافسين بقدر ما يسعى لتحقيق الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

قد يرى أرتيتا في إيزي القطعة الأخيرة في أحجية تحقيق أول لقب دوري لأرسنال منذ 22 عامًا.

رحلة إيزي للعودة إلى أرسنال

مع ذلك، فإن أسباب تعاقد أرسنال مع مهاجم آخر قد لا تبدو واضحة للعيان في الوقت الحالي.

النادي يمتلك بالفعل وفرة من الخيارات الإبداعية في الهجوم، بعدما أضاف نوني مادويكي إلى قائمة تضم جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد، بوكايو ساكا، وإيثان نوانيري. هذا قبل أن نأخذ في الاعتبار انضمام ماكس داومان صاحب الـ15 عامًا إلى الفريق الأول هذا الصيف، بالإضافة إلى اقتراب جابرييل جيسوس من التعافي من الإصابة.

لماذا تعاقد أرسنال مع إيزي؟

أبسط وأقصر إجابة على هذا السؤال قد تكون إصابة كاي هافرتز في الركبة، والتي قد تُبعد اللاعب الألماني عن الملاعب لفترة.

في السنوات الماضية، حاول أرتيتا التأقلم بذكاء مع الإصابات، لكن أزمة الإصابات في موسم 2024/25 – عندما خسر أرسنال خدمات جيسوس، ساكا، مارتينيلي، واضطر إلى إشراك لاعب الوسط ميكيل ميرينو كمهاجم – يبدو أنها دفعت النادي إلى التعامل بجدية أكبر مع مسألة عمق التشكيلة.

إيزي يمكنه اللعب كمهاجم وهمي مثلما كان يفعل هافرتز، أو كجناح أيسر، أو – والأرجح – في مركز لاعب الوسط الهجومي الأيسر (الرقم 8 على الجهة اليسرى)، وهو الدور الذي تعاقد أرسنال مع هافرتز من أجله في الأصل، والمركز الذي كان من المتوقع أن ينتقل إليه هذا الموسم.

أرتيتا ألمح إلى ذلك بعد الفوز الودي 3-0 على أتلتيك بيلباو في وقت سابق من هذا الشهر، وهي المباراة التي سجل فيها المهاجم الجديد فيكتور جيوكيريس وهافرتز كلاهما.

وقال بعد المباراة: "يمكنهما اللعب معًا، أو يمكن لكاي اللعب في مراكز مختلفة".

كان إيزي يلعب عادةً كجناح هجومي أيسر في خطة 3-4-2-1 مع المدرب أوليفر جلاسنر في كريستال بالاس، وهو ما يعني عمليًا أنه كان يلعب كصانع ألعاب مائل لليسار (رقم 10).

وهذا مشابه بشكل مدهش للموقع الذي يشغله لاعب الوسط الأيسر (الرقم 8) في خطة أرتيتا 4-3-3. لاحظ التشابه بين الخرائط الحرارية لإيزي وديكلان رايس، لاعب أرسنال المعتاد في هذا المركز خلال موسم 2024/25.

ربما يكون هذا هو السبب الرئيسي وراء التعاقد مع إيزي، لكن إلى جانب مرونته التكتيكية، يمنح إيزي أرسنال مزايا لا يملكها أي لاعب آخر في التشكيلة حاليًا.

أرسنال يعلن ضم إيزي

ما الذي يضيفه جديدًا للفريق؟

نعلم جميعًا أن ما كان ينقص أرسنال الموسم الماضي هو الأهداف، لم تكن المشكلة مجرد الحاجة إلى مهاجم صريح، بل افتقر الفريق أيضًا إلى الإبداع في اللعب المفتوح بعد أن أصبح يعتمد بشكل مفرط على ساكا ومارتن أوديجارد.

إيزي ببساطة يضيف قوة وحيوية، مثل مادويكي وجيوكيريس، يسدد إيزي بمعدل أعلى من أي لاعب في أرسنال الموسم الماضي، كما أنه أكثر إبداعًا من معظم لاعبي الفريق، والأهم من ذلك أنه لا يتباطأ في اتخاذ القرار، يجرب التمريرات الخطيرة ويأخذ المبادرة بالتسديد.

مقارنة أرقامه في الدوري الإنجليزي مع كريستال بالاس خلال موسم 2024/25 بلاعبي أرسنال في الموسم نفسه تكشف الكثير.

إحصائيات إيزي الهجومية مقارنة بلاعبي أرسنال، الدوري الإنجليزي 2024/25

هذا يمثل تطورًا كبيرًا في الإنتاجية، وهو ما يحتاجه أرسنال الذي بدا في كثير من الأحيان عاجزًا عند مواجهة الدفاعات المتكتلة، ولهذا سجل الفريق 69 هدفًا فقط الموسم الماضي، أي أقل بـ17 هدفًا من البطل ليفربول.

من الناحية الأسلوبية، ما يقدمه إيزي هو الإبداع القائم على المراوغة وحمل الكرة، إنه لاعب مرن، يتألق عندما يراوغ ويتحرك بين الخطوط، ويعمل في المساحات الضيقة بالمراوغة لا بالتمرير، كما يتضح من حقيقة أنه حاول المراوغة بنسبة تزيد 27% عن أفضل لاعبي أرسنال في هذا الجانب الموسم الماضي.

ركنيات أرسنال في عهد نيكولاس جوفر

كما أنه صنع 40 فرصة بعد حمل الكرة لمسافة خمسة أمتار أو أكثر (25 تسديدة بنفسه، و15 تمريرة لزميل)، وهو رقم لم يتفوق عليه أي لاعب في أرسنال.

مرة أخرى، يمكن أن يكون هذا ذا قيمة كبيرة عندما يواجه أرسنال فريقًا يجبره على الاستحواذ على الكرة.

خذ على سبيل المثال التعادل السلبي على أرضه أمام إيفرتون في ديسمبر الماضي، وهي مباراة استحوذ فيها أرسنال على الكرة بنسبة 77%، لكنه لم ينتج سوى تسديدتين فقط بقيمة أعلى من 0.1 هدف متوقع (0.3 xG و0.4 xG). في ذلك الوقت، كان الحديث يدور كثيرًا حول لعب هافرتز كمهاجم وحاجة أرسنال إلى مهاجم صريح.

لكن المشكلة كانت أعمق من ذلك، ميكيل ميرينو لاعب الوسط الأيسر (الرقم 8)، كان أقل لاعبي أرسنال مشاركة في الكرة (44 لمسة) وأقلهم تمريرًا (20 تمريرة) بين جميع لاعبي الفريق في الملعب، نادرًا ما كانت تمريراته للأمام والفرصة الوحيدة التي صنعها (السهم الأصفر) كانت قيمتها 0.1 xG.

من المؤكد أن إيزي سيكون له تأثير أكبر بكثير في مباريات كهذه. سيكون أكثر جرأة في الاستحواذ على الكرة، محاولًا جذب لاعبي إيفرتون نحوه أثناء المراوغة (لخلق مساحات لزملائه) ومحاولًا التسديد على المرمى.

كيف سيغير أسلوب لعب أرسنال؟

مع اتجاه الدوري الإنجليزي نحو كرة قدم أكثر مباشرة وتركيزًا على التحولات السريعة (حيث يتم تسجيل المزيد من الأهداف في هجمات خاطفة عقب فقدان الخصم الكرة)، فإن أرسنال بحاجة إلى مزيد من الإبداع في هذه اللحظات.

إيزي متميز تمامًا في هذا الجانب، قلة من اللاعبين في الدوري يجيدون استغلال التحولات السريعة وقطع المسافات بين الخطوط بسرعة عالية كما يفعل.

في الواقع، بدلاً من النظر إلى معدل تسديدات إيزي كوسيلة لاختراق الدفاعات المتكتلة، يجب أن نرى وصوله كعامل يساعد أرسنال على تجنّب مواجهة هذه الدفاعات من الأساس.

بمساعدته في العمق، عند إشراكه بدلًا من رايس الأقل حركة، يمكن لأرسنال مباغتة الفرق بكرة مباشرة عند فقدان الكرة واستعادتها، بدلاً من تدوير الكرة ببطء ومنح الخصم الوقت للتمركز في دفاعه المتكتل.

قصة احتفال ساخر لجيوكيريس مع أرسنال

وليس معنى ذلك أن تسديدات إيزي وإبداعه لن يكونا مفيدين عندما يحاول أرسنال فك شيفرة الدفاعات المغلقة، فهو يضيف حيوية هنا أيضًا، خاصة في موازنة ميل أرسنال المفرط للاعتماد على الجهة اليمنى.

الموسم الماضي، جاءت 44% من هجمات الفريق من ذلك الجانب، حيث كان يتم تمرير الكرة باستمرار إلى أوديجارد وساكا لصنع الخطورة.

من يدري ما حجم التأثير الذي قد يضيفه هذا التوازن؟ وجود إيزي وأوديجارد معًا في مركزَي الوسط الهجومي (رقم 8) سيضخ الطاقة والعمق العمودي في الوسط، بينما يمنح ساكا حرية أكبر، وهو أمر مخيف للدفاعات المتكتلة مثل إيفرتون، برينتفورد، كريستال بالاس، نوتنجهام فورست، وست هام وفولهام، وجميعهم خطفوا نقاطًا من أرسنال الموسم الماضي.

كما يمكن توظيف إيزي كجناح أيسر، حيث يمكنه التوغل إلى الداخل لنفس المساحات تقريبًا، ليقدم نسخة مطورة من الدور الذي يؤديه تروسارد في هذا المركز.

أو يمكن أن يلعب كمهاجم وهمي في المباريات التي يفضل فيها أرتيتا إشراك هافرتز بدلًا من جيوكيريس؛ عندما يشعر أنه بحاجة إلى مزيد من الجودة الفنية بين الخطوط بدلًا من الركض خلف الدفاع.

هناك عدة طرق مختلفة يمكن توظيف إيزي بها، وكل واحدة تمنح أرسنال نوعًا من اللاعبين لا يملكه حاليًا في تشكيلته.

وبالنظر إلى عدد اللاعبين الهجوميين الموجودين بالفعل في الفريق، ربما لم يكن أرسنال بحاجة ماسة إلى إيزي، لكن هذا لا يعني أنه لن يرتقي بالفريق إلى مستوى أعلى.

