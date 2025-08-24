المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب كريستال بالاس يصدم ليفربول

محمد همام

كتب - محمد همام

05:27 م 24/08/2025
جلاسنر

أوليفر جلاسنر المدير الفني لفريق كريستال بالاس

وجه النمساوي أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، ضربة قوية لمساعي ليفربول من أجل التعاقد مع المدافع الإنجليزي مارك جويهي في هذا الصيف.

ودخل نادي ليفربول في مفاوضات مع مسؤولي كريستال بالاس من أجل التعاقد مع الدولي الإنجليزي، وصاحب الأصول الإيفوارية، لتعزيز الدفاع في صفوف "الريدز".

صاحب الـ25 عامًا من المقرر أن ينتهي عقده مع كريستال بالاس في صيف 2026، إلا أن إدارة ليفربول تريد أن تحسم الصفقة في هذا الصيف قبل دخول اللاعب الفترة الحرة.

رد صادم

علّق أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي" حول موقفه من رحيل جويهي.

وقال المدير الفني النمساوي: "إذا غادر جويهي فسأرتدي أحذيتي وألعب، لقد كنت لاعب قلب دفاع، وسيكون ذلك خيارًا جيدًا".

ويُعتبر هذا الرد إشارة إلى رفضه رحيل مدافعه، والذي يُعد قائد الفريق أيضًا، خاصة مع شكواه في الأيام الماضية من ملف التدعيمات.

ويعاني كريستال بالاس من حيث الصفقات بعد رحيل إيبيريشي إيزي إلى صفوف نيوكاسل في صفقة تخطت ماليًا حاجز الـ60 مليون جنيه إسترليني.

وكان جويهي قد تواجد في مباراة تشيلسي الماضية، والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي.

كما تواجد المدافع الإنجليزي الدولي في تشكيل فريقه ضد نوتنجهام فورست، في لقاء جاء ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

خسارة محتملة

قد يخسر نادي كريستال بالاس، بطل كأس الدرع الخيرية مؤخرًا، خدمات جويهي بعد نهاية الموسم الحالي إذا لم يُجدد عقده مع ناديه.

وكان جويهي قد تلقى عرضًا من نادي نيوكاسل في الصيف الماضي، إلا أن إدارة كريستال بالاس طلبت الحصول على مبلغ يتخطى 60 مليون جنيه إسترليني.

ولم يتفق الناديان على إتمام الصفقة، ليستمر جويهي مع كريستال بالاس، ويجذب في الوقت الحالي أنظار نادي ليفربول، الذي يسعى للفوز بهذه الصفقة.

وعلى الرغم من قيام إدارة ليفربول بتدعيم الدفاع بالتعاقد مع المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني، القادم من صفوف بارما، فإن جويهي يبقى ضمن أهداف "الريدز" في هذا الصيف.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي ليفربول كريستال بالاس جويهي ليفربول وكريستال بالاس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg