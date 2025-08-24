مدرب كريستال بالاس يصدم ليفربول

وجه النمساوي أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، ضربة قوية لمساعي ليفربول من أجل التعاقد مع المدافع الإنجليزي مارك جويهي في هذا الصيف.

ودخل نادي ليفربول في مفاوضات مع مسؤولي كريستال بالاس من أجل التعاقد مع الدولي الإنجليزي، وصاحب الأصول الإيفوارية، لتعزيز الدفاع في صفوف "الريدز".

صاحب الـ25 عامًا من المقرر أن ينتهي عقده مع كريستال بالاس في صيف 2026، إلا أن إدارة ليفربول تريد أن تحسم الصفقة في هذا الصيف قبل دخول اللاعب الفترة الحرة.

رد صادم

علّق أوليفر جلاسنر، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي" حول موقفه من رحيل جويهي.

وقال المدير الفني النمساوي: "إذا غادر جويهي فسأرتدي أحذيتي وألعب، لقد كنت لاعب قلب دفاع، وسيكون ذلك خيارًا جيدًا".

ويُعتبر هذا الرد إشارة إلى رفضه رحيل مدافعه، والذي يُعد قائد الفريق أيضًا، خاصة مع شكواه في الأيام الماضية من ملف التدعيمات.

ويعاني كريستال بالاس من حيث الصفقات بعد رحيل إيبيريشي إيزي إلى صفوف نيوكاسل في صفقة تخطت ماليًا حاجز الـ60 مليون جنيه إسترليني.

وكان جويهي قد تواجد في مباراة تشيلسي الماضية، والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي.

كما تواجد المدافع الإنجليزي الدولي في تشكيل فريقه ضد نوتنجهام فورست، في لقاء جاء ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي.

خسارة محتملة

قد يخسر نادي كريستال بالاس، بطل كأس الدرع الخيرية مؤخرًا، خدمات جويهي بعد نهاية الموسم الحالي إذا لم يُجدد عقده مع ناديه.

وكان جويهي قد تلقى عرضًا من نادي نيوكاسل في الصيف الماضي، إلا أن إدارة كريستال بالاس طلبت الحصول على مبلغ يتخطى 60 مليون جنيه إسترليني.

ولم يتفق الناديان على إتمام الصفقة، ليستمر جويهي مع كريستال بالاس، ويجذب في الوقت الحالي أنظار نادي ليفربول، الذي يسعى للفوز بهذه الصفقة.

وعلى الرغم من قيام إدارة ليفربول بتدعيم الدفاع بالتعاقد مع المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني، القادم من صفوف بارما، فإن جويهي يبقى ضمن أهداف "الريدز" في هذا الصيف.

ترتيب الدوري الإنجليزي