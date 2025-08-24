المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد ارتباطه باتحاد جدة.. فيرنانديز يكتب رقمًا سلبيًا مع مانشستر يونايتد

محمد همام

كتب - محمد همام

07:33 م 24/08/2025
برونو فيرنانديز

برونو فيرنانديز لاعب مانشستريونايتد

شهدت مباراة فولهام ومانشستر يونايتد لقطة تاريخية كان بطلها البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد فريق "الشياطين الحمر"، حيث أهدر ركلة جزاء في لقاء جاء ضمن الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإنجليزي.

وأهدر برونو فيرنانديز ضربة جزاء في الدقيقة الـ38 من زمن أحداث المباراة، ليوجه ضربة قوية لجماهير "الشياطين الحمر"، التي كانت تسعى لإحراز الهدف من أجل التقدم في النتيجة.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد تلقى الخسارة في الجولة الأولى ضد آرسنال بهدف دون رد، في لقاء أُقيم على ملعب "أولد ترافورد".

رقم سلبي

كتب برونو فيرنانديز رقمًا سلبيًا لم يحدث منذ ديسمبر 2023، حيث أهدر وقتها ضربة جزاء في لقاء مانشستر يونايتد وتشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وأهدر برونو فيرنانديز الركلة الخامسة خلال مسيرته مع مانشستر يونايتد، وتحديدًا في مباريات: تشيلسي – آرسنال – أستون فيلا – نيوكاسل – فولهام.

ويُعد النجم البرتغالي من أبرز لاعبي مانشستر يونايتد منذ قدومه في يناير 2020 من نادي سبورتينغ لشبونة، حيث يرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2027، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وشارك قائد فريق مانشستر يونايتد في 291 مباراة بكافة المسابقات، سواء محلية أو قارية، ليسجل 98 هدفًا، كما صنع 86 تمريرة حاسمة.

ارتباط بالعميد

شهدت الساعات الماضية ارتباط برونو فيرنانديز بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة، حيث يرغب "العميد" في التعاقد مع اللاعب البرتغالي، والذي سبق أن تلقى عروضًا سعودية.

وكان نادي الهلال قد قدّم عرضًا رسميًا للدولي البرتغالي لانتدابه في الصيف الحالي، وتحديدًا قبل كأس العالم للأندية، قبل أن يقرر اللاعب البقاء مع مانشستر يونايتد.

كما دخل اللاعب ضمن اهتمامات نادي النصر في الأسابيع الماضية من أجل التعاقد معه، إلا أن المفاوضات لم ترتقِ إلى الأمور الرسمية في ظل رغبة اللاعب بالبقاء.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية في الساعات الماضية وجود اهتمامات من جانب إدارة النادي "الجداوي" للتعاقد مع فيرنانديز، لتدعيم صفوف الفريق صاحب القميص الأصفر والأسود.

وسبق أن علّق برونو فيرنانديز على رحيله إلى صفوف الهلال، حيث تمسك بالبقاء بعد حديثه مع مدربه روبن أموريم وإقناعه بالبقاء مع الفريق الإنجليزي خلال هذا الموسم.

أخبار تهمك

التعليقات

