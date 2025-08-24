بدا نادي مانشستر يونايتد بائسًا مرة أخرى تحت قيادة المدرب البرتغالي روبن أموريم، ليتعثر بالتعادل (1-1) أمام مضيفه فولهام في مباراة أقيمت على ملعب كرافن كوتيج ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

واستمر مانشستر يونايتد في تقديم أداء باهت، رغم وعد أموريم، المدرب الذي أكد في وقت سابق من الصيف أن الفريق أصبح مستعدًا لتطبيق أسلوبه في الموسم الجديد، بالتزامن مع استقدام 3 مهاجمين بتكلفة بلغت نحو 220 مليون يورو.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق أول فوز له في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مكتفيًا بالحصول على نقطة واحدة من فولهام، فيما ارتفع رصيد فريق المدرب البرتغالي الآخر ماركو سيلفا إلى نقطتين.

وكان يونايتد افتتح موسمه بالخسارة (1-0) على أرضه في أولد ترافورد أمام أرسنال، بينما تعادل فولهام بهدف لمثله ضد برايتون.

تشكيل مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

الدفاع: ماتياس دي ليخت، ليني يورو، لوك شاو

الوسط: أماد ديالو، كاسيميرو، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز، باتريك دورجو

الهجوم: بريان مبيومو، ماثياس كونيا

وجلس على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد: أندريه أونانا، ديوجو دالوت، آيدن هيفين، تايلر فريدريكسون، هاري ماجواير، كوبي ماينو، مانويل أوجارتي، أماد ديالو، بنيامين سيسكو، جوشوا زيركزي.

ودفع البرتغالي روبن أموريم باللاعب الإيفواري أماد ديالو في مركز الظهير الأيمن بدلًا من ديوجو دالوت، كتغيير وحيد في تشكيل مانشستر يونايتد عن مباراته الماضية أمام أرسنال.

ويواصل سيسكو الظهور بين بدلاء مانشستر يونايتد في انتظار المشاركة الأساسية الأولى في الدوري الإنجليزي، فيما عاد أونانا إلى قائمة أموريم بعد أن تعافى تمامًا من الإصابة التي لحقت به في الصيف.

تفاصيل مباراة فولهام ومانشستر يونايتد

أظهر البرازيلي ماتياس كونيا خطورة مبكرة على مرمى فولهام، إذ صوب تسديدة صاروخية مرت أعلى العارضة في الدقيقة 2، قبل أن يسدد كرة أقوى في القائم الأيسر في الدقيقة 3.

وتصدى الحارس الألماني بيرند لينو لتسديدة برونو فيرنانديز القوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 10.

واستمرت أفضلية مانشستر يونايتد، ليجرب كونيا حظه بتسديدة جديدة في الدقيقة 13 تألق حارس فولهام في إبعادها عن المرمى.

وتحصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء في الدقيقة 35 بتأييد من تقنية الـVAR، أهدرها القائد البرتغالي برونو فيرنانديز بغرابة شديدة بعد أن أرسلها بعيدًا أعلى عارضة فولهام.

ونجح مانشستر يونايتد في التقدم بهدف عكسي في الدقيقة 58، إثر فشل المهاجم البرازيلي رودريجو مونيز في إبعاد إحدى الكرات العرضية ليسكنها بدلًا من ذلك في شباك فريقه فولهام.

وسعى فولهام بعد ذلك إلى إدراك التعادل، ليتمكن البديل سميث روي من هز شباك مانشستر يونايتد من لمسته الأولى في الدقيقة 73، بعد أن تلقى عرضية ذكية من النيجيري أليكس أيوبي.

وأصبح فولهام أفضل من مانشستر يونايتد في كل شيء خلال الدقائق الـ10 الأخيرة، لكنه لم يستطع زيارة شباك بايندير مجددًا، ليكتفي بالحصول على نقطة في الكرافن كوتيج.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا