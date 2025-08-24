تحتفظ العاصمة البريطانية لندن بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026 مع تبقى مباراة واحدة على نهاية الجولة الثانية، إذ اختتمت لقاءات اليوم الأحد بتعادل مانشستر يونايتد خارج أرضه أمام فولهام، بهدف لمثله.

وفشل يونايتد في تحقيق أول فوز له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليعود بنقطة واحدة من ملعب كرافن كوتيج.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر يونايتد أمام فولهام

يغيب الفوز الأول في منافسات الدوري الإنجليزي حتى الآن عن كل من مانشستر يونايتد وفولهام.

واستطاع فولهام الوصول إلى النقطة الثانية في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالتعادل مع برايتون ومانشستر يونايتد، بينما يملك الأخير نقطة وحيدة، إذ افتتح الموسم بالخسارة على أرضه أمام أرسنال.

الصدارة في لندن

يتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026، متفوقًا بفارق الأهداف فقط عن الجار اللندني توتنهام هوتسبير.

وكان أرسنال هزم مانشستر يونايتد وليدز يونايتد على الترتيب، ناجحًا في تسجيل 6 أهداف، بينما تفوق توتنهام على بيرنلي ومانشستر سيتي تواليًا مع إحراز 5 أهداف، علمًا بأن الفريقين حافظا على نظافة شباكهما.

ليفربول يبحث عن العلامة الكاملة

تتبقى مباراة واحدة في إطار الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي، تقام مساء غدٍ الإثنين على ملعب سانت جيمس بارك بين المستضيف نيوكاسل يونايتد والضيف ليفربول.

ويملك ليفربول فرصة اللحاق بأرسنال وتوتنهام في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ يصل إلى النقطة السادسة حال تفوقه على نيوكاسل، بعد أن انتصر في الجولة الافتتاحية في أنفيلد على بورنموث.

يشار إلى أن نيوكاسل تعادل في مباراته الأولى مع أستون فيلا دون أهداف.

