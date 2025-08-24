المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أرقام تنذر بالهبوط.. أموريم يهدد مانشستر يونايتد

محمد همام

كتب - محمد همام

10:53 م 24/08/2025
أموريم

روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد

فشل فريق مانشستر يونايتد مرة أخرى في الخروج بنتيجة الفوز بعد التعادل مع فولهام بنتيجة 1-1، في إطار الأسبوع الثاني من منافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2025-2026.

وكان فريق مانشستر يونايتد قد خسر المباراة الافتتاحية على ملعبه "أولد ترافورد" أمام فريق آرسنال بنتيجة 1-0، ليخرج الفريق بنقطة واحدة من أصل 6.

وتعرض البرتغالي روبن أموريم لانتقادات لاذعة على خلفية نتائج الفريق، خاصة بعد الدعم الذي حصل عليه من جانب الإدارة، والذي تُرجِم بإجراء صفقات، خاصة على المستوى الأمامي.

أرقام تنذر بالهبوط

تولى أموريم الإدارة الفنية لفريق مانشستر يونايتد في 29 مباراة بالدوري الإنجليزي، إلا أنه جمع 28 نقطة فقط، من خلال الفوز في سبع مباريات، والتعادل في مثلها، بينما تلقى الخسارة في 15 مناسبة.

وبحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن أموريم لم يحقق الانتصار سوى بنسبة 24% بالدوري الإنجليزي، وهي نفس نسبة المدرب نيل وارنوك، والذي فاز في 27 مباراة من أصل 112.

ويمتلك وارنوك سجلًا سلبيًا خلال مشواره التدريبي، عندما هبط مرتين إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "تشامبيونشيب"، مع شيفيلد يونايتد في موسم 2006-2007، كما هبط بفريق كارديف سيتي في موسم 2018-2019.

موعد المباراة المقبلة

من المقرر أن يخرج مانشستر يونايتد لمواجهة جريمسبي في منافسات كأس كاراباو مساء الأربعاء المقبل، في تمام العاشرة بتوقيت القاهرة.

وبعد ذلك، يستضيف مانشستر يونايتد منافسه بيرنلي يوم السبت المقبل (30 أغسطس) في الخامسة عصرًا، ضمن حسابات الجولة الثالثة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد فولهام روبن أموريم

