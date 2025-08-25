في ليلة الافتتاح، أشعل هوجو إيكيتيكي الأضواء بأداء مذهل مع ليفربول، ليمنح جماهير الريدز آمالًا كبيرة في موسم استثنائي، ومع الاختبار الحقيقي أمام نيوكاسل، تكشف التحليلات سر خطورته ودوره المحوري في خطط آرني سلوت المدير الفني للريدز.

ويلتقي ليفربول مع نظيره نيوكاسل، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسلط الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، الضوء على الدور الذي سيقدمه هوجو إيكيتيكي في مباراة نيوكاسل.

ما الذي كان الأبرز في الظهور الأول لإيكيتيكي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لا توجد طريقة أفضل لترك انطباع رائع في أول مباراة لك من تسجيل هدف وصناعة آخر في ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي، لذا فإن المهاجم الجديد لليفربول بدأ بشكل مثالي.

بعيدًا عن هذه المساهمات الواضحة أمام بورنموث، كان تحرك اللاعب صاحب الـ23 عامًا بذكاء هو ما لفت الأنظار.

إيكيتيكي يمتلك السرعة التي تجعله يمثل تهديدًا خلف المدافعين، لذلك يحرص دائمًا على اللعب على كتف آخر مدافع.

هل يواصل صلاح إسقاط ضحيته "نيوكاسل"؟

هذه التمريرة (أدناه) من محمد صلاح له كانت غير دقيقة، لكن انطلاقة إيكتيكي المبكرة من خلف ماركوس سينسي بسرعته كانت ملفتة، وهي حركة سيسعى لتكرارها أمام قلب دفاع نيوكاسل الأيسر دان بيرن.

وفي المواقف الأبعد عن المرمى، حيث تتوفر مساحة أكبر للركض، فإن مثلث فلوريان فيرتز – صلاح – إيكيتيكي سيكون قادرًا على تحقيق الكثير من النجاح.

ليس من الشائع دائمًا أن يعود اللاعبون السريعين كثيرًا إلى خط الوسط، لكن المهاجم الفرنسي أثبت أنه سيغيّر من تحركاته.

وقد ظهر ذلك بوضوح في الهدف الافتتاحي لموسم 2025/26 عندما تحرك إيكيتيكي لاستلام تمريرة من فيرجيل فان دايك بعيدًا عن المرمى.

وعند استلامه الكرة، تم سحب قلب الدفاع بافودي دياكيتي خارج موقعه، وكما رأينا مرات عديدة في آنفيلد، تقدم فيرتز إلى المساحة التي تركها في الخط الأمامي (كما في الصورة أدناه).

قام إيكيتيكي بعمل انطلاقة ذكية أخرى من الخلف، هذه المرة عبر دياكيتي إلى مساحة خالية خلف الدفاع، وهي المساحة التي تركها فلوريان فيرتز بفضل تحركه القطري، وعندما استلم تمريرة أليكسيس ماك أليستر، كان إيكيتيكي قد صنع فعليًا مواجهة فردية (1 ضد 1) مع سينسي.

رغم أنه كان محظوظًا بعض الشيء في مسار الكرة الذي مكنه من تجاوز مدافع بورنموث والتسجيل، إلا أنه لم يكن مفاجئًا أن نرى إيكيتيكي يتوغل بالكرة داخل منطقة الجزاء.

في الدوري الألماني الموسم الماضي، احتل إيكيتيكي المركز الرابع من حيث عدد التوغلات بالكرة داخل منطقة الجزاء، وكان فلوريان فيرتز والوافد الجديد إلى تشيلسي جيمي جيتينز ضمن نفس القائمة.

امتلاكه القدرة على التقدم بالكرة بثبات وهو تحت السيطرة يعني أننا سنراه كثيرًا يتراجع لاستلام الكرة ثم يحاول الاستدارة والانطلاق نحو المرمى.

أكثر اللاعبين توغلاً بالكرة داخل منطقة الجزاء في الدوري الألماني لموسم 2024/25

التفاهم بين جاكبو وإيكتيكي

على الرغم من لعبه في العمق، لم يتلق إيكيتيكي أي تمريرة من الثنائي على الجانب الأيمن محمد صلاح أو جيريمي فريمبونج في مواجهة بورنموث، لكنه انسجم بشكل رائع مع زملائه في الجهة اليسرى.

ميلوس كيركيز مرر له ست مرات، وكذلك كودي جاكبو الذي كوّن انسجامًا سريعًا مع إيكيتيكي.

هذا التبادل الرائع بعد تشتيت الكرة من أليسون كان ممتعًا للمشاهدة (كما في الصورة أدناه)، ومن خلال هذه اللقطة، يمكن أيضًا ملاحظة الشكل المنتشر لليفربول عند البناء من الخلف.

جاكبو لعب الكرة الطويلة العرضية بلمسة واحدة نحو إيكيتيكي، الذي كان يتوقع التمريرة.

إيكيتيكي تعامل مع الكرة بشكل ممتاز تحت الضغط، قبل أن يمرر بكعب القدم تمريرة رائعة في مسار فيرتز الذي قام بانطلاقة ذكية من العمق.

في هدف جاكبو، وهو الثاني لليفربول في تلك الأمسية، رأينا مرة أخرى مدى وعي إيكيتيكي بالمساحات، وكيف يربط اللعب بشكل طبيعي في الجهة اليسرى من العمق.

إيكيتيكي حدد المساحة داخل منطقة الجزاء وأشار إلى كيركيز لتمرير الكرة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح.

ثم انتظر جاكبو ليقوم بانطلاقة دعم ذكية من الداخل، مما خلق زاوية رائعة أخرى، قبل أن يسجل الهولندي من تمريرة إيكيتيكي.

في وقت سابق من المباراة، صنع جاكبو فرصتين لزميله الجديد أيضًا، وكانت هذه العرضية أفضل تلك الفرصتين.

تمركز إيكيتيكي بين المدافعين ووصل برأسه إلى الكرة، لكنه لم يتمكن من توجيهها بالشكل المطلوب.

بالنظر إلى أن هذين اللاعبين لا يزالان في مرحلة التعارف داخل الملعب، يبدو أن الانسجام بينهما قوي للغاية بالفعل.

على مدافعي نيوكاسل في الجهة اليمنى، فابيان شار وكيران تريبيير، أن يتواصلا بشكل واضح فيما بينهما يوم الاثنين، فإذا فشلا في ذلك، فإن التحركات الذكية لهذا الثنائي ستسبب لهما الكثير من المتاعب.

ما الذي يحتاج إيكيتيكي للعمل عليه؟

بعيدًا عن تطوير التفاهم بشكل أفضل مع محمد صلاح، فإن الجانب الذي سيرغب آرني سلوت في تحسينه لدى إيكيتيكي هو الضغط.

اللاعب لا يفتقر إلى الجهد، لكن عدة زملاء له مارسوا ضغطًا على لاعبي بورنموث عند الاستحواذ أكثر مما فعل هو.

في الثلث الهجومي الأخير، كان فلوريان فيرتز ودومينيك سوبوسلاي هما الأكثر نشاطًا في محاولة استعادة الكرة.

أكثر لاعبي ليفربول ممارسة للضغط في الثلث الهجومي أمام بورنموث

الهجوم الجديد لليفربول تألق في ليلة الافتتاح، حيث قدم سلسلة من التحركات السلسة والمثيرة أسفرت عن تسجيل أربعة أهداف.

استمتع الريدز بـ 36 لمسة داخل منطقة جزاء الخصم (وهو الرقم الأعلى بالتساوي مع مانشستر يونايتد)، ولم ينجح أي فريق في الدوري في تسجيل عدد أكبر من التسديدات على المرمى.

أكثر الفرق تسديدًا على المرمى في الجولة الأولى

واجه نيوكاسل أقل عدد من التسديدات في الجولة الأولى، بواقع ثلاث تسديدات فقط أمام أستون فيلا الذي لعب بعشرة لاعبين، لكن محاولة احتواء فريق سلوت ستكون اختبارًا أصعب بكثير.

ومع ذلك، استقبل ليفربول هدفين، وظهر بشكل ضعيف للغاية أمام الهجمات المرتدة، حيث سجل بورنموث هدفين من خمس هجمات سريعة في آنفيلد.

سرعة كل من أنتوني جوردون، وهارفي بارنز، وأنتوني إيلانجا ستجعل نيوكاسل يمثل تهديدًا قويًا في مثل هذه المواقف.

إيكيتيكي: ممتن لجماهير ليفربول

وعلى ليفربول أن يكون حذرًا من دفع عدد كبير من اللاعبين إلى الأمام خلف الكرة.

أكثر الفرق استعادةً للاستحواذ في الجولة الأولى

يملك نيوكاسل لاعبين قادرين على فرض فقدان الاستحواذ وخلق خطورة من التحولات الهجومية.

يضم الفريق خط وسط قوي مكون من جويلينتون، وبرونو جيماريش، وساندرو تونالي، وهم متخصصون في قطع الكرات، لذلك ليس من المستغرب أن يكون نيوكاسل قد حقق أكبر عدد من استرجاعات الكرة في الجولة الماضية.

عندما يستعيد نيوكاسل الكرة، سيحتاج ليفربول إلى تنظيم أفضل مما كان عليه يوم الجمعة الماضي.

وعند النظر إلى القصة وجودة الفريقين وخطورة خطي الهجوم في كلا الجانبين، يبدو من الصعب تخيل أن تكون هذه المباراة أقل من مواجهة مثيرة.

