يستكمل ليفربول مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بخوض مباراة قوية أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد.

ليفربول يحل ضيفا على نيوكاسل، اليوم الإثنين، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صباحك أوروبي.. خطط ريال مدريد.. مستقبل إيناكي بينا

وكان ليفربول قد استهل مشواره في نسخة الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث 4-2.

بينما سقط نيوكاسل في فخ التعادل السلبي مع أستون فيلا في الجولة الأولى.

التشكيل المتوقع لمباراة نيوكاسل ضد ليفربول

من المتوقع أن يعتمد أرني سلوت، مدرب ليفربول، على قوته الضاربة في مواجهة نيوكاسل، بمشاركة العناصر الأساسية وعلى رأسها محمد صلاح.

وفيما يلي نستعرض التشكيل المتوقع لكلا من نيوكاسل وليفربول في المباراة المرتقبة بينهما الليلة، وفقا لموقع "givemesport" البريطاني.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة نيوكاسل

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان ديك - ميلوش كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح- كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي.

تشكيل نيوكاسل المتوقع لمباراة ليفربول

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير - فابيان شار - دان بيرن - فالنتينو ليفرامينتو.

خط الوسط: ساندرو تونالي - برونو جيماريش - جويلينتون.

خط الهجوم: أنتوني إلانجا - أنتوني جوردون - هارفي بارنز.

جدول مباريات اليوم

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا