كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

صلاح أساسيا.. التشكيل المتوقع لمباراة نيوكاسل ضد ليفربول

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:56 ص 25/08/2025
ليفربول

ليفربول

يستكمل ليفربول مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بخوض مباراة قوية أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد.

ليفربول يحل ضيفا على نيوكاسل، اليوم الإثنين، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صباحك أوروبي.. خطط ريال مدريد.. مستقبل إيناكي بينا

وكان ليفربول قد استهل مشواره في نسخة الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث 4-2.

بينما سقط نيوكاسل في فخ التعادل السلبي مع أستون فيلا في الجولة الأولى.

التشكيل المتوقع لمباراة نيوكاسل ضد ليفربول

من المتوقع أن يعتمد أرني سلوت، مدرب ليفربول، على قوته الضاربة في مواجهة نيوكاسل، بمشاركة العناصر الأساسية وعلى رأسها محمد صلاح.

وفيما يلي نستعرض التشكيل المتوقع لكلا من نيوكاسل وليفربول في المباراة المرتقبة بينهما الليلة، وفقا لموقع "givemesport" البريطاني.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة نيوكاسل

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دومينيك سوبوسلاي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان ديك - ميلوش كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافينبيرش - أليكسيس ماك أليستر - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: محمد صلاح- كودي جاكبو - هوجو إيكيتيكي.

تشكيل نيوكاسل المتوقع لمباراة ليفربول

حراسة المرمى: نيك بوب.

خط الدفاع: كيران تريبير - فابيان شار - دان بيرن - فالنتينو ليفرامينتو.

خط الوسط: ساندرو تونالي - برونو جيماريش - جويلينتون.

خط الهجوم: أنتوني إلانجا - أنتوني جوردون - هارفي بارنز.

مباراة نيوكاسل القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول نيوكاسل

