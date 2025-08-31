تأكد غياب النجم الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، عن الصدام القوي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ساكا تعرض لإصابة خلال مباراة أرسنال أمام ليدز في الجولة الثانية من بريميرليج، والتي انتهت بفوز الجانرز بنتيجة (5-0).

ركنيات أرسنال في عهد نيكولاس جوفر

ساكا يغيب عن مباراة أرسنال وليفربول

ووفقاً لشبكة "BBC" البريطانية، فإن بوكايو ساكا لاعب أرسنال سيغيب عن مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ليدز يونايتد، والتي هي عبارة عن إصابة في العضلة الخلفية.

وأشارت الشبكة البريطانية، إلى أن فترة غياب ساكا عن أرسنال ستصل إلى 4 أسابيع تقريباً.

ماذا قال أرتيتا عن إصابتي ساكا وأوديجارد؟

وقالت الشبكة البريطانية، إن ساكا سيغيب أيضاً عن مباراتي منتخب إنجلترا أمام أندورا وصربيا الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.

واختتمت الشبكة تقريرها، مشيرة إلى أن هناك شكوك حول مشاركة مارتن أوديجارد في مباراة ليفربول، بسبب الإصابة في الكتف التي تعرض لها في مباراة ليدز.

ويلتقي أرسنال مع نظيره ليفربول، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات اليوم