المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يمتد لـ4 أسابيع.. ساكا يغيب عن مباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:06 م 25/08/2025
ساكا

بوكايو ساكا

تأكد غياب النجم الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، عن الصدام القوي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ساكا تعرض لإصابة خلال مباراة أرسنال أمام ليدز في الجولة الثانية من بريميرليج، والتي انتهت بفوز الجانرز بنتيجة (5-0).

ركنيات أرسنال في عهد نيكولاس جوفر

ساكا يغيب عن مباراة أرسنال وليفربول

ووفقاً لشبكة "BBC" البريطانية، فإن بوكايو ساكا لاعب أرسنال سيغيب عن مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ليدز يونايتد، والتي هي عبارة عن إصابة في العضلة الخلفية.

وأشارت الشبكة البريطانية، إلى أن فترة غياب ساكا عن أرسنال ستصل إلى 4 أسابيع تقريباً.

ماذا قال أرتيتا عن إصابتي ساكا وأوديجارد؟

وقالت الشبكة البريطانية، إن ساكا سيغيب أيضاً عن مباراتي منتخب إنجلترا أمام أندورا وصربيا الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم 2026.

واختتمت الشبكة تقريرها، مشيرة إلى أن هناك شكوك حول مشاركة مارتن أوديجارد في مباراة ليفربول، بسبب الإصابة في الكتف التي تعرض لها في مباراة ليدز.

ويلتقي أرسنال مع نظيره ليفربول، يوم الأحد المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

جدول مباريات اليوم

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي ليفربول ساكا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg