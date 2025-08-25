المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
نونو سانتو: التكهنات بشأن رحيلي عن نوتنجهام "سخيفة"

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:45 م 25/08/2025
نونو سانتو مدرب نوتنجهام فورست

نونو سانتو

نفى نونو إسبريتو سانتو، مدرب نوتنجهام فورست، التكهنات التي تحدثت عن تفكيره في الرحيل عن النادي رغم اعترافه سابقا بتوتر علاقته مع الإدارة.

وعزز نونو شائعات رحيله يوم الجمعة الماضي عندما كشف عن أن علاقته مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نوتنجهام قد تدهورت، قائلا إنها لم تعد قائمة على الثقة.

الدوري السعودي يفتح الباب لإقامة مباريات خارج البلاد

وفي الموسم الماضي، قلل فورست من أهمية المحادثة الحادة بين الرجلين بعد أن دخل ماريناكيس الملعب للتحدث مع المدرب البرتغالي في نهاية المباراة.

وقال نونو للصحفيين بعد تعادل فريقه 1-1 مع مضيفه كريستال بالاس في رده على سؤال بشأن ما إذا كان يريد مغادرة النادي: "هذا هراء مطلق، هذه الرواية سخيفة".

وأضاف: "هل أنا واثق من البقاء؟، لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، لكن ما أعرفه هو أنني أعمل وأحاول القيام بعملي بأفضل ما أستطيع".

ريال مدريد يحقق رقما مميزا أمام أوفييدو

وأوضح: "بالطبع، لا بد من حل المشكلة ونحن أشخاص مسؤولون، يمكننا إجراء حوار بنّاء، لا بد من ذلك".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "نحتاج إلى إجراء هذه المحادثة، وسنجريها، هذا ما أعتقد أنه أهم من أي شيء آخر".

ويحتل فورست المركز الرابع في الدوري بعد حصده 4 نقاط من أول مباراتين، وسيواجه في مباراته المقبلة وست هام يونايتد.

جدول مباريات اليوم

الدوري الإنجليزي نوتنجهام فورست نونو سانتو

