نونو سانتو: التكهنات بشأن رحيلي عن نوتنجهام "سخيفة"

نفى نونو إسبريتو سانتو، مدرب نوتنجهام فورست، التكهنات التي تحدثت عن تفكيره في الرحيل عن النادي رغم اعترافه سابقا بتوتر علاقته مع الإدارة.

وعزز نونو شائعات رحيله يوم الجمعة الماضي عندما كشف عن أن علاقته مع إيفانجيلوس ماريناكيس مالك نوتنجهام قد تدهورت، قائلا إنها لم تعد قائمة على الثقة.

وفي الموسم الماضي، قلل فورست من أهمية المحادثة الحادة بين الرجلين بعد أن دخل ماريناكيس الملعب للتحدث مع المدرب البرتغالي في نهاية المباراة.

وقال نونو للصحفيين بعد تعادل فريقه 1-1 مع مضيفه كريستال بالاس في رده على سؤال بشأن ما إذا كان يريد مغادرة النادي: "هذا هراء مطلق، هذه الرواية سخيفة".

وأضاف: "هل أنا واثق من البقاء؟، لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال، لكن ما أعرفه هو أنني أعمل وأحاول القيام بعملي بأفضل ما أستطيع".

وأوضح: "بالطبع، لا بد من حل المشكلة ونحن أشخاص مسؤولون، يمكننا إجراء حوار بنّاء، لا بد من ذلك".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "نحتاج إلى إجراء هذه المحادثة، وسنجريها، هذا ما أعتقد أنه أهم من أي شيء آخر".

ويحتل فورست المركز الرابع في الدوري بعد حصده 4 نقاط من أول مباراتين، وسيواجه في مباراته المقبلة وست هام يونايتد.

