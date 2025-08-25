يستعد نيوكاسل يونايتد لخوض مباراة قوية ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون من أبرز أحداثها غياب المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك عن صفوف "الماجبايز".

ليفربول يحل ضيفا على نيوكاسل، اليوم الإثنين، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، أكد استمرار غياب إيزاك عن اللعب مع الفريق مع استمرار تدربه منفردا، وذلك بسبب الجدل الذي أحاط بمستقبله في الفترة الأخيرة.

إحصائية تحرج نيوكاسل في غياب إيزاك

بحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، فإن نيوكاسل فشل في الفوز بآخر 6 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لعبها دون إيزاك.

كذلك فشل نيوكاسل يونايتد في التسجيل في آخر 4 مباريات في السلسلة المذكورة دون نجمه السويدي، الذي احتل وصافة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 23 هدفا.

وبحسب تقارير إعلامية سابقة، فإن إيزاك أبلغ إدارة نيوكاسل برغبته في الرحيل، حيث يسعى للانتقال إلى ليفربول الذي قدّم عرضا لضم اللاعب مقابل 120 مليون جنيه إسترليني، قابله "الماجبايز" بالرفض.

وتوترت علاقة إيزاك ونيوكاسل على مدار الأسابيع الماضية، قبل أن ينشر اللاعب السويدي بيانا الأسبوع الماضي ذكر فيه أن النادي أخلف وعده له، ليرد النادي ببيان رسمي عبّر فيه عن خيبة أمله من رسالة المهاجم الدولي السويدي، مع ترك الباب مفتوحا أمام اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للعودة إلى صفوف الفريق.

وقال هاو في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفربول: "أرى أنها وضعية خاسرة من جميع الزوايا بالنسبة لنا، لأنني لا أظن أننا سنخرج منتصرين مهما كان".

ماذا قدّم إيزاك مع نيوكاسل؟

كان إيزاك قد انضم إلى نيوكاسل في صفقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من ريال سوسيداد في عام 2022.

وشارك اللاعب السويدي في 42 مباراة مع الفريق الإنجليزي الموسم الماضي، سجل خلالها 27 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وإجمالا خاض اللاعب السويدي 109 مباريات بقميص نيوكاسل، سجل خلالها 62 هدفا وصنع 11.

