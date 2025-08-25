يعتقد المدير الفني الهولندي آرني سلوت، مدرب نادي ليفربول، أن تألق المهاجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي يجعل الحديث عن إمكانية التعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك أمرًا غير عادل، بحسب ما قال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس التليفزيونية، اليوم الإثنين.

ويستعد ليفربول لمواجهة نيوكاسل يونايتد هذا المساء على ملعب سانت جيمس بارك.

المباراة التي تقام ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026 يغيب عنها إيزاك، في ظل غموض موقفه في سوق الانتقالات بعد أن عبر علنًا عن رغبته في مغادرة نيوكاسل يونايتد.

هل يفكر ليفربول في إيزاك؟

كان إيزاك هدفًا رئيسيًا في ميركاتو ليفربول، قبل أن يتجه فريق سلوت إلى ضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي من صفوف آينتراخت فرانكفورت في صفقة كلفت 95 مليون يورو.

وبعد وصول إيكيتيكي، انخفضت فرص انضمام إيزاك إلى ليفربول.

وتحدث سلوت في تصريحات لسكاي سبورتس بشأن إيزاك:"أعتقد أن الطريقة التي بدأ بها هوجو إيكيتيكي مسيرته في ليفربول، يجب أن نتحدث عنها، ونقول كم كان جيدًا.. ومن غير العدل أن أتحدث عن أهداف أخرى إذا كانت موجودة من الأساس، وحتى لو وجدت، فلن أتحدث عنها في وسائل الإعلام".

ميركاتو ليفربول

وتطرق سلوت إلى الميركاتو الصيفي، موضحًا أن سوق الانتقالات الصيفية انتهى بالنسبة إلى ليفربول.

وأضاف المدرب الهولندي: "لسنا في حاجة لضم لاعبين جدد، أنا سعيد جدًا بالفريق الذي أملكه الآن.. وكما رأيتم ضد بورنموث، استطعنا التأثير في نتيجة المباراة بلاعبين من مقاعد البدلاء، لذا أنا سعيد جدًا".

غياب إيزاك عن نيوكاسل يونايتد

وأكمل سلوت بشأن مدى تأثر نيوكاسل يونايتد بغياب إيزاك: "سجل ضد ليفربول أكثر من مرة، لذا إذا كان موجودًا فهو تهديد كبير جدًا.. لكن مثل أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي، نيوكاسل لديه كم كبير من الجودة مثل جوردون وإيلانجا وبارنز وميرفي".

وواصل: "نيوكاسل استحق الفوز على ليفربول في نهائي كأس الرابطة بكل تأكيد".

قبل أن يختتم: "لست واثقًا أبدًا من قدرة ليفربول على هزيمة نيوكاسل، حتى لو كنا في أفضل مستوياتنا.. وما أعرفه أننا في حاجة إلى أن نكون أفضل بكثير مما كنا عليه، خاصة في نهاية الموسم".

