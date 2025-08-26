المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لتجنب رحيله مجانا.. مانشستر يونايتد يسعى لتجديد عقد سانشو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:06 م 26/08/2025
سانشو لاعب مانشستر يونايتد

جادون سانشو

يسعى نادي مانشستر يونايتد لتجديد عقد لاعبه جادون سانشو، رغم اقترابه من الرحيل عن الفريق.

ومع ابتعاده عن حسابات روبن أموريم مدرب مانشستر يونايتد، اقترن اسم سانشو بإمكانية الانتقال لأندية أخرى، من بينها بروسيا دورتموند الألماني، فريقه السابق، بجانب يوفنتوس الإيطالي، ومواطنه روما الذي اقتحم السباق مؤخرا.

بالمواعيد.. جدول مباريات الجولة 3 من الدوري الإنجليزي

سانشو قضى الموسم الماضي (2024-2025) معارا إلى تشيلسي مع بند الشراء الإلزامي، الذي قرر النادي اللندني عدم تفعيله.

وذكرت تقارير سابقة أن روما مهتم بالحصول على خدمات سانشو على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء، لكن هذه المسألة تزداد تعقيدا بانتهاء عقد اللاعب مع يونايتد الصيف المقبل.

وفقا لما ذكره موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن مانشستر يونايتد أبلغ وكيل أعمال سانشو بتفعيل خيار تمديد عقده حتى عام 2027 لتجنب انتقاله الحر الصيف المقبل.

فان دايك: نشعر بخيبة أمل بسبب هدفي نيوكاسل

يأتي ذلك تزامنا مع استمرار المفاوضات مع روما، حيث يأمل مانشستر يونايتد في دفع سانشو للرحيل عن النادي هذا الصيف.

وأشار التقرير إلى أن النادي الإنجليزي توصل بالفعل إلى اتفاق لإعارة سانشو إلى روما مع إلزامية الشراء، لكن إيميكا أوباسي، وكيل أعمال الجناح الإنجليزي، يماطل في إتمام الصفقة.

كان ممثل اللاعب يأمل في الحصول على المزيد من المال لموكله بإتمام صفقة انتقال حر العام المقبل، لكن تحذير مانشستر يونايتد الأخير من شأنه أن يُفسد خططه.

ماذا قدم سانشو مع يونايتد؟

اللاعب صاحب الـ25 عاما انضم إلى يونايتد في صيف 2021 قادما من بروسيا دورتموند، الذي عاد له في النصف الثاني من موسم 2023-2024 على سبيل الإعارة.

وشارك الجناح الإنجليزي في 83 مباراة مع "الشياطين الحمر" بمختلف المسابقات سجل خلالها 12 هدفا وصنع 6 أهداف.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد جادون سانشو

فيديو قد يعجبك



