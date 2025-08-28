المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
صراع لندني على ضم سيمونز

محمد همام

كتب - محمد همام

03:53 م 28/08/2025
سيمونز

تشافي سيمونز لاعب لايبزيج

شهدت الساعات الماضية وجود صراعٍ بين تشيلسي وتوتنهام هوتسبير من أجل التعاقد مع الهولندي تشافي سيمونز، نجم فريق لايبزيج، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صاحب الـ22 عامًا لديه رغبة في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي، حيث دخل ضمن أهداف تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، إلا أن "السبيرز" يمتلك الأفضلية في الفوز بهذه الصفقة.

موقف تشيلسي

بحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن نادي تشيلسي لم يقدم عرضًا رسميًا حتى الآن للفوز بصفقة سيمونز، في المقابل قدّم نادي توتنهام هوتسبير عرضًا رسميًا بقيمة 70 مليون يورو شاملة الإضافات.

ورغم اتفاق اللاعب مع تشيلسي على البنود الشخصية منذ أسابيع، إلا أن الصفقة لم تتم بسبب انتظار إدارة "البلوز" رحيل لاعبين من الفريق مثل نيكولاس جاكسون ورحيم ستيرلينج.

وكان سيمونز قد أكد رغبته في الانتقال إلى فريق يشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، إلى جانب أحد أندية الدوري الإنجليزي.

وخاض سيمونز العديد من التجارب سواء مع برشلونة أو باريس سان جيرمان أو آيندهوفن، قبل أن يستقر به الحال في صفوف لايبزيج منذ عام 2023.

وشارك سيمونز في مباراتين خلال هذا الموسم مع فريق لايبزيج سواء على مستوى الدوري الألماني أو في مسابقة الكأس، ليسجل هدفًا كما صنع هدفًا.

ترتيب الدوري الإنجليزي..

الدوري الإنجليزي تشيلسي الدوري الألماني توتنهام هوتسبير تشافي سيمونز لايبزيج

