كلام فى الكورة
ديلاب أمام مونيز.. تشكيل تشيلسي وفولهام في الدوري الإنجليزي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:36 م 30/08/2025
تشيلسي

صورة أرشيفية

استقر الجهازان الفنيان لكل من تشيلسي وفولهام، على التشكيل الذي سيخوض به كل فريق المواجهة التي ستجمعهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويواجه فريق تشيلسي نظيره فولهام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات الدوري الإنجليزي، ويقام اللقاء على أرضية ملعب ستامفورد بريدج في تمام الثانية والنصف ظهرًا.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

تشكيل تشيلسي

أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي تشيلسي، عن التشكيل الذي سيواجه به فولهام بالدوري، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، وتريفوه تشالوباه، وتوسين أدارابيويو ، ومارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فرنانديز، إستيفاو ويليان، جواو بيدرو، بيدرو نيتو.

خط الهجوم: ليام ديلاب.

ويجلس على مقاعد البدلاء: يورجنسن، أتشيمبونج، جيمس، فوفانا، هاتو، إيسوجو، سانتوس، جورج، جيتنز.

طالع من هنا أخبار الدوري الإنجليزي

تشكيل فولهام

كشف ماركو سيلفا، المدير الفني لنادي فولهام، عن تشكيل الفريق لمواجهة تشيلسي، في المباراة التي ستجمعهما بالدوري، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: كاستاني، كيني تيت، أندرياس أندرسن، كالوم باسي، سيسيجنون.

خط الوسط: لوكيتش، ساندير بيرجه، كينج، أليكس إيوبي.

خط الهجوم: رودريجو مونيز.

يجلس على مقاعد البدلاء: ليكموتي، كونيسا، روبنسون، رييد، كيرنلي، ويلسون، أداما، سميث رو، راؤول خيمينيز.

مباراة فولهام القادمة
تشيلسي الدوري الإنجليزي فولهام

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

التعليقات

