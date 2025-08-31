يخوض النجم النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، مباراته رقم 100 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام فريق برايتون.

ويحل مانشستر سيتي ضيفاً على نظيره برايتون، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بريميرليج.

هالاند يقود هجوم السيتي

ويقود هالاند خط هجوم مانشستر سيتي لمواجهة برايتون بجوار النجم المصري عمر مرموش الذي يبدأ مباراته الثانية على التوالي هذا الموسم.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

المباراة الـ100 في بريميرليج

تعتبر مباراة برايتون هي المباراة رقم 100 للمهاجم النرويجي في بطولة الدوري الإنجليزي منذ قدومه إلى الدوري الأقوى في العالم.

وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي في عام 2022 قادماً من بروسيا دورتموند الألماني.

وقبل مواجهة برايتون، خاض هالاند إجمالي 99 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالهم 87 هدفاً وصنع 17 آخرين.

وسجل هالاند بالفعل أهدافًا أكثر من أي لاعب آخر في أول 100 مباراة له (87) بينما سجل أيضًا أكثر مما تمكن وست بروميتش من تحقيقه في أول 100 مباراة له كفريق (86).

أرقام هالاند عبر مواسم الدوري الإنجليزي

موسم 2022-2023: لعب 35 مباراة (سجل 36 هدفاً وصنع 8 آخرين)

موسم 2023-2024: لعب 31 مباراة (سجل 27 هدفاً وصنع 6 آخرين)

موسم 2024-2025: لعب 31 مباراة (سجل 22 هدفاً وصنع 3 آخرين)

موسم 2025-2026: لعب مباراتين حتى الآن (سجل هدفين ولم يصنع)

