فوت ميركاتو: شتوتجارت يتفق مع ليستر سيتي بشأن ضم بلال الخنوس

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:31 م 31/08/2025
بلال الخنوس

بلال الخنوس

توصل نادي شتوتجارت الألماني، إلى اتفاق مع ليستر سيتي، بشأن ضم المغربي بلال الخنوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحظى الخنوس باهتمام عديد الأندية، خلال الصيف الجاري، بعدما هبط ليستر سيتي إلى دوري "تشامبيونشيب".

الخنوس يقترب من الرحيل عن ليستر سيتي

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن هناك اتفاق بين ليستر سيتي وشتوتجارت حول بيع بلال الخنوس.

وكشف الموقع، عن عرض شتوتجارت الذي بلغت قيمته 30 مليون يورو، وهو ما وافق عليه نادي ليستر سيتي.

ويسافر بلال الخنوس إلى ألمانيا؛ من أجل إجراء الفحص الطبي والتوقيع بشكل رسمي مع شتوتجارت.

ورفض ليستر سيتي العديد من العروض لبلال الخنوس، والتي يأتي على رأسها عرض كريستال بالاس الإنجليزي.

تقارير: ليستر سيتي يحاول إجبار الخنوس على الانتقال إلى الدوري السعودي

ليستر سيتي رفض، كافة العروض التي تلقاها النادي لبيع بلال الخنوس؛ بسبب المقابل المادي.

وقضى الخنوس موسمًا واحدًا رفقة ليستر سيتي، استطاع أن يقدم نفسه خلاله مع قلعة الثعالب رغم هبوط الفريق.

وانضم بلال الخنوس إلى ليستر سيتي مطلع الموسم المنقضي، قادمًا من نادي جينك البلجيكي مقابل 25 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ21 عامًا في 36 مباراة رفقة ليستر سيتي في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي

شتوتجارت
شتوتجارت
أخبار إحصائيات
شتوتجارت ليستر سيتي بلال الخنوس

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

