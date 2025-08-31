توصل نادي شتوتجارت الألماني، إلى اتفاق مع ليستر سيتي، بشأن ضم المغربي بلال الخنوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويحظى الخنوس باهتمام عديد الأندية، خلال الصيف الجاري، بعدما هبط ليستر سيتي إلى دوري "تشامبيونشيب".

الخنوس يقترب من الرحيل عن ليستر سيتي

وبحسب موقع فوت ميركاتو الفرنسي، فإن هناك اتفاق بين ليستر سيتي وشتوتجارت حول بيع بلال الخنوس.

وكشف الموقع، عن عرض شتوتجارت الذي بلغت قيمته 30 مليون يورو، وهو ما وافق عليه نادي ليستر سيتي.

ويسافر بلال الخنوس إلى ألمانيا؛ من أجل إجراء الفحص الطبي والتوقيع بشكل رسمي مع شتوتجارت.

ورفض ليستر سيتي العديد من العروض لبلال الخنوس، والتي يأتي على رأسها عرض كريستال بالاس الإنجليزي.

تقارير: ليستر سيتي يحاول إجبار الخنوس على الانتقال إلى الدوري السعودي

ليستر سيتي رفض، كافة العروض التي تلقاها النادي لبيع بلال الخنوس؛ بسبب المقابل المادي.

وقضى الخنوس موسمًا واحدًا رفقة ليستر سيتي، استطاع أن يقدم نفسه خلاله مع قلعة الثعالب رغم هبوط الفريق.

وانضم بلال الخنوس إلى ليستر سيتي مطلع الموسم المنقضي، قادمًا من نادي جينك البلجيكي مقابل 25 مليون يورو.

وشارك صاحب الـ21 عامًا في 36 مباراة رفقة ليستر سيتي في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 3 أهداف وصنع 5 آخرين.