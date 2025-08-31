المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أرتيتا: ليفربول عانى في الأنفيلد.. ومحبط من النتيجة

محمد همام

كتب - محمد همام

09:51 م 31/08/2025
أرتيتا

مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال

وجه الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، العديد من الرسائل عقب الخسارة من ليفربول بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي، من تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة، ليُهدي فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

رسائل أرتيتا

قال أرتيتا في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أنا محبط جدًا من نتيجة المباراة".

وأضاف: "فخور باللاعبين، كل فريق قاتل، ولم تكن هناك فوارق بينهما، كان من الواضح أن المباراة ستحسم بخطأ فردي أو بعمل سحري".

وواصل المدير الفني لآرسنال تصريحاته: "لم أرَ من قبل ليفربول يعاني في الأنفيلد كما عانى معنا".

وأنهى: "لا يمكنك السيطرة على الأنفيلد والاستمرار على نفس الأداء طوال المباراة".

خسارة أولى

تلقى فريق آرسنال خسارته الأولى في الدوري الإنجليزي، بعد الفوز في أول جولتين على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0، ثم الفوز على ليدز يونايتد بنتيجة 5-0.

في المقابل، حقق فريق ليفربول انتصاره الثالث على التوالي على حساب كل من: بورنموث 4-2، نيوكاسل يونايتد 3-2، آرسنال 1-0.

لمعرفة ترتيب الدوري الإنجليزي..

الدوري الإنجليزي ليفربول آرسنال مايكل أرتيتا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

التعليقات

