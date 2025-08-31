المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد ارتباطه بمانشستر يونايتد.. إيمري يثير الشكوك حول مستقبل مارتينيز

محمد همام

كتب - محمد همام

10:05 م 31/08/2025
إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتين

مارتينيز لاعب فريق أستون فيلا

أثار الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، الشكوك حول مستقبل حارسه الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز.

وكان الحارس الأرجنتيني قد ارتبط بالانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد في الصيف الحالي، لتدعيم مركز حراسة المرمى في فريق "الشياطين الحمر".

صاحب الـ32 عامًا كان قد انتقل إلى أستون فيلا في عام 2020، حيث يرتبط بعقد حتى صيف 2029، كما تُقدّر قيمته التسويقية بـ20 مليون يورو، وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وغاب الحارس الدولي الأرجنتيني عن لقاء كريستال بالاس، حيث غاب عن قائمة الفريق في لقاء يأتي ضمن الأسبوع الثالث من الدوري الإنجليزي.

شكوك حول مارتينيز

قبل مباراة كريستال بالاس، أثار أوناي إيمري الشكوك حول مستقبل مارتينيز، حيث ردّ على عدم تواجد الحارس في القائمة، قائلاً: "ماركو بيزوت هو الحارس الأساسي".

وعن مستقبل مارتينيز وعودته إلى أستون فيلا في المباراة المقبلة، ردّ: "بيزوت الحارس الأساسي".

ويمتلك الحارس الأرجنتيني مشاركات مع أستون فيلا بواقع 213 مباراة، كما شارك مع المنتخب الأرجنتيني في 52 مباراة، حيث قاد منتخب بلاده للفوز بكأس العالم 2022.

ترتيب الدوري الإنجليزي..

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد أستون فيلا إيميليانو مارتينيز

