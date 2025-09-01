المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: مانشستر يونايتد يوافق على انتقال أنتوني إلى ريال بيتيس

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:25 ص 01/09/2025
أنتوني

أنتوني

وافق مانشستر يونايتد، على انتقال أنتوني، إلى ريال بيتيس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويغلق سوق الانتقالات في الدوريات الأوروبية بنهاية اليوم الاثنين.

وبحسب شبكة سكاي، فإن مانشستر يونايتد، وافق على انتقال أنتوني إلى ريال بيتيس خلال الصيف الجاري.

قيمة صفقة أنتوني إلى ريال بيتيس

واتفق مانشستر يونايتد، مع ريال بيتيس، على بيع أنتوني مقابل 25 مليون يورو قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي.

وينقسم المبلغ إلى دفعة أولية قدرها 19 مليون جنيه إسترليني (22 مليون يورو) بالإضافة إلى 4.3 مليون جنيه إسترليني كإضافات.

وتتضمن الصفقة نسبة إعادة بيع لصالح مانشستر يونايتد، بنسبة 50%.

ووافق أنتوني، على تخفيض راتبه الذي يتقاضاه مع مانشستر يونايتد؛ من أجل الانضمام إلى ريال بيتيس.

وكان أنتوني قد قضى النصف الثاني من الموسم الماضي، معارًا إلى ريال بيتيس وتألق بشدة مع النادي الإسباني.

وخاض أنتوني 24 مباراة رفقة ريال بيتيس، وسجل 9 أهداف، وساهم في تأهل الفريق إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الذي خسره أمام تشيلسي.

وانضم أنتوني إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أياكس في صيف 2022، مقابل صفقة بلغت قيمتها 86 مليون جنيه إسترليني، إلا أن اللاعب لم يظهر كما هو مطلوب مع النادي الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإسباني

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد الدوري الإسباني ريال بيتيس أنتوني

أخبار تهمك

التعليقات

