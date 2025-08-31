المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بـ3 أرقام.. مباراة ليفربول وأرسنال تعيد كتابة التاريخ

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:35 م 01/09/2025
ليفربول

ليفربول

واصل ليفربول انطلاقته القوية في مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه 1-0 في مباراة القمة على أرسنال، أمس الأحد، في الجولة الثالثة.

المجري دومينيك سوبوسلاي سجل هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 83، من ركلة حرة مباشر.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

وانفرد فريق المدرب أرني سلوت بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات.

كما شهدت المباراة تحقيق 3 أرقام بارزة وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.

أرقام من مباراة ليفربول وأرسنال

سجل ليفربول حتى الآن في 37 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهي أطول سلسلة له من التسجيل في المباريات المتتالية في تاريخه بالمسابقة.

بينما تكبد أرسنال أول هزيمة له خارج أرضه في الدوري الممتاز منذ خسارته 1-0 أيضا أمام نيوكاسل يونايتد في نوفمبر 2024، منهيًا بذلك سلسلة من 15 مباراة خارج أرضه دون هزيمة.

نيمار يؤكد غيابه عن البرازيل بقرار فني

وأصبح سوبوسلاي اللاعب الـ17 الذي يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وباستثناء فيليب كوتينيو وترينت ألكسندر أرنولد، أصبح سوبوسلاي أول لاعب يسجل هدفا للريدز من ركلة حرة، منذ أن فعلها جيمس ميلنر في فبراير 2016 ضد أستون فيلا.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

جدول مباريات اليوم

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول أرسنال

