بـ3 أرقام.. مباراة ليفربول وأرسنال تعيد كتابة التاريخ

واصل ليفربول انطلاقته القوية في مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه 1-0 في مباراة القمة على أرسنال، أمس الأحد، في الجولة الثالثة.

المجري دومينيك سوبوسلاي سجل هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 83، من ركلة حرة مباشر.

وانفرد فريق المدرب أرني سلوت بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط محققا العلامة الكاملة بالفوز في 3 مباريات.

كما شهدت المباراة تحقيق 3 أرقام بارزة وفقا لشبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات.

أرقام من مباراة ليفربول وأرسنال

سجل ليفربول حتى الآن في 37 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز، وهي أطول سلسلة له من التسجيل في المباريات المتتالية في تاريخه بالمسابقة.

بينما تكبد أرسنال أول هزيمة له خارج أرضه في الدوري الممتاز منذ خسارته 1-0 أيضا أمام نيوكاسل يونايتد في نوفمبر 2024، منهيًا بذلك سلسلة من 15 مباراة خارج أرضه دون هزيمة.

وأصبح سوبوسلاي اللاعب الـ17 الذي يسجل هدفا من ركلة حرة مباشرة لليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وباستثناء فيليب كوتينيو وترينت ألكسندر أرنولد، أصبح سوبوسلاي أول لاعب يسجل هدفا للريدز من ركلة حرة، منذ أن فعلها جيمس ميلنر في فبراير 2016 ضد أستون فيلا.

