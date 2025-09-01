فولهام يضم تايريك جورج من تشيلسي

حسم نادي فولهام صفقة التعاقد مع تايريك جورج، قادما من تشيلسي منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وبحسب موقع "ذا أثليتيك" فقد توصل فولهام إلى اتفاق مع اللاعب البالغ من العمر 19 عاما على عقد مدته 5 سنوات، على أن يخضع للفحوص الطبية خلال ساعات، لإتمام الصفقة قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 22 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى بند يتيح لتشيلسي نسبة من إعادة البيع.

وبرز جورج، ناشئ تشيلسي، خلال موسم 2024-2025 تحت قيادة إنزو ماريسكا، حيث شارك في 26 مباراة بجميع البطولات وسجل 3 أهداف.

كما لعب الجناح الشاب جميع مباريات تشيلسي في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، باستثناء النهائي الذي فاز به أمام ريال بيتيس.

وشارك اللاعب صاحب الـ19 عاما لأول مرة هذا الموسم يوم السبت الماضي، حين دخل بديلا ضد فولهام نفسه.

وكان اللاعب قد وقع عقدا جديدا مع تشيلسي في يونيو 2024 يمتد حتى صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل).

لكن تشيلسي كان نشطا هذا الصيف في تعزيز خياراته الهجومية خاصة في الأجنحة، مما دفع اللاعب الشاب للخروج بحثا عن فرصة أكبر للعب.

