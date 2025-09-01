بأكثر من ربع مليار.. تشيلسي يواصل التسوق في برايتون

يواصل نادي تشيلسي التسوق من برايتون، ليحسم صفقات بأكثر من ربع مليار يورو منذ صيف 2022.

ونجح تشيلسي في حسم 10 صفقات هذا الصيف، كان آخرها من برايتون، إذ أعلن اليوم الإثنين حصوله على خدمات اللاعب الأرجنتيني فاكوندو بونانوتي، على سبيل الإعارة، حتى يونيو المقبل. (طالع التفاصيل من هنا)

تشيلسي يتسوق من برايتون

كلفت استعارة فاكوندو بونانوتي، خزينة تشيلسي، 2.5 مليون يورو فقط بحسب ما ذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية.

وقبل بونانوتي، تعاقد تشيلسي مع 4 لاعبين من برايتون خلال السنوات الأربع الأخيرة بمقابل تخطى 250 مليون يورو.

وفيما يلي صفقات تشيلسي من برايتون في الفترة بين 2022 و2025:

- فاكوندو بونانوتي (إعارة بـ2.5 مليون يورو)

- جواو بيدرو (63.7 مليونًا)

- مويسيس كايسيدو (116 مليونًا)

- روبرت سانشيز (23 مليونًا)

- مارك كوكوريلا (65.3 مليونًا)

الملفت أن الرباعي بيدرو وكايسيدو وسانشيز وكوكوريلا يظهر ضمن العناصر الرئيسية في تشكيل تشيلسي مع المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا.

وإلى جانب الرباعي السابق، كان المدافع ليفي كولويل معارًا من تشيلسي إلى برايتون، ليصبح لاعبًا أفضل قبل عودته إلى ملعب ستامفورد بريدج.