المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"القطعة الأخيرة".. أرسنال يعلن استعارة هينكابي من ليفركوزن

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:20 م 01/09/2025
بييرو هينكابي بقميص أرسنال

بييرو هينكابي بقميص أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده مع المدافع بييرو هينكابي، قادمًا من صفوف فريق باير ليفركوزن الألماني، على سبيل الإعارة، لمدة موسم وحيد.

وكتب أرسنال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "القطعة الأخيرة من البازل"، قبل أن يعلن عن ضم اللاعب الإكوادوري، الذي سيرتدي الرقم 5.

قاد ليفركوزن للفوز بالدوري الألماني.. مسيرة هينكابي مدافع أرسنال الجديد

شارك المدافع البالغ من العمر 23 عامًا في أكثر من 100 مباراة مع ليفركوزن منذ انضمامه إليه عام 2021، ولعب دورًا رئيسيًا في فوزهم بلقب الدوري الألماني موسم 2023/2024.

يعود لاعب ليصاب آخر.. سداسي في مستشفى أرسنال

وقال المدير الرياضي أندريا بيرتا: "يسعدنا إتمام صفقة إعارة بييرو هينكابي لهذا الموسم، يتمتع في سن الثالثة والعشرين فقط بخبرة كبيرة، سواء في الدوري الألماني أو على المستوى الدولي".

وتابع: "إنه مدافع ذكي يتمتع بقوة ومرونة حقيقية، تميّز أداؤه في السنوات الأخيرة مع النادي والمنتخب بجودة عالية ومتواصلة، ونحن على ثقة بأن بييرو سيواصل تطوره هذا الموسم وسيكون لاعبًا مهمًا لنا".

بشكل مفاجئ.. ليفركوزن يقرر إقالة تين هاج

أرتيتا: هينكابي سيمنحنا خيارات دفاعية قوية بفضل مرونته التكتيكية

وفي المقابل علق ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على الصفقة قائلًا: "يسرنا جدًا الترحيب بانضمام بييرو هينكابي إلى النادي، فهو يتمتع بييرو بحضور بدني قوي، بفضل مرونته التكتيكية وتعدد استخداماته، سيمنحنا خيارات دفاعية قوية إضافية".

وأتم: "إنه شخصية قوية، يجمع بين الشباب والنضج، سيعزز فريقنا ويزيد من تنافسيته في بداية هذا الموسم".

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال باير ليفركوزن هينكابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg