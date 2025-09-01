أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تعاقده مع المدافع بييرو هينكابي، قادمًا من صفوف فريق باير ليفركوزن الألماني، على سبيل الإعارة، لمدة موسم وحيد.

وكتب أرسنال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "القطعة الأخيرة من البازل"، قبل أن يعلن عن ضم اللاعب الإكوادوري، الذي سيرتدي الرقم 5.

شارك المدافع البالغ من العمر 23 عامًا في أكثر من 100 مباراة مع ليفركوزن منذ انضمامه إليه عام 2021، ولعب دورًا رئيسيًا في فوزهم بلقب الدوري الألماني موسم 2023/2024.

وقال المدير الرياضي أندريا بيرتا: "يسعدنا إتمام صفقة إعارة بييرو هينكابي لهذا الموسم، يتمتع في سن الثالثة والعشرين فقط بخبرة كبيرة، سواء في الدوري الألماني أو على المستوى الدولي".

وتابع: "إنه مدافع ذكي يتمتع بقوة ومرونة حقيقية، تميّز أداؤه في السنوات الأخيرة مع النادي والمنتخب بجودة عالية ومتواصلة، ونحن على ثقة بأن بييرو سيواصل تطوره هذا الموسم وسيكون لاعبًا مهمًا لنا".

أرتيتا: هينكابي سيمنحنا خيارات دفاعية قوية بفضل مرونته التكتيكية

وفي المقابل علق ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على الصفقة قائلًا: "يسرنا جدًا الترحيب بانضمام بييرو هينكابي إلى النادي، فهو يتمتع بييرو بحضور بدني قوي، بفضل مرونته التكتيكية وتعدد استخداماته، سيمنحنا خيارات دفاعية قوية إضافية".

وأتم: "إنه شخصية قوية، يجمع بين الشباب والنضج، سيعزز فريقنا ويزيد من تنافسيته في بداية هذا الموسم".