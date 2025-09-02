شهد سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الخمسة الكبرى، عدد كبير من تحركات اللاعبين، تزامنًا مع بداية الموسم الجديد.

وأُغلق سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الكبرى في أوروبا، ليسدل الستار عن أبرز الصفقات التي تمت خلال الفترة الماضية.

انتقالات كبرى

تربع ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد الحالي، القادم من صفوف ليفربول، على قمة أبرز الانتقالات التي جرت خلال الصيف الجاري، حيث شكل اللاعب الإنجليزي أهمية كبرى بالنسبة للنادي الإسباني.

ودخلت صفقة فيكتور جيوكيريس إلى قائمة أبرز الانتقالات، نظرًا للمستوى الذي ظهر به اللاعب في الموسم الماضي، تزامنًا مع رغبة سبورتنج لشبونة في الإبقاء عليه أمام تطلعات آرسنال لضمه.

وحسمت صفقة انتقال ألكسندر إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول، في اللحظات الأخيرة من الصيف الجاري، في ظل رغبة فريق سانت جيمس بارك في الإبقاء على المهاجم السويدي.

أبزر الانتقالات الصيفية

- نيكولاس جاكسون (تشيلسي) إلى بايرن ميونخ

- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) إلى ليفربول

- فيكتور جيوكيريس (سبورتنج لشبونة) إلى آرسنال

- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) إلى ليفربول

- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) إلى ريال مدريد

- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) إلى برشلونة

- تيجاني رايندرز (ميلان) إلى مانشستر سيتي

- بريان مبويمو (برينتفورد) إلى مانشستر يونايتد

- جواو بيدرو (برايتون) إلى تشيلسي

- لويس دياز (ليفربول) إلى بايرن ميونخ