المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أهمهم إيزاك وألكسندر أرنولد.. أبرز 10 انتقالات في الدوريات الكبرى بالانتقالات الصيفية

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:37 ص 02/09/2025
أرنولد

ترينت ألكسندر أرنولد

شهد سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الخمسة الكبرى، عدد كبير من تحركات اللاعبين، تزامنًا مع بداية الموسم الجديد.

وأُغلق سوق الانتقالات الصيفية في الدوريات الكبرى في أوروبا، ليسدل الستار عن أبرز الصفقات التي تمت خلال الفترة الماضية.

بعد طول انتظار.. ليفربول يعلن تعاقده مع إيزاك في صفقة قياسية

انتقالات كبرى

تربع ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب ريال مدريد الحالي، القادم من صفوف ليفربول، على قمة أبرز الانتقالات التي جرت خلال الصيف الجاري، حيث شكل اللاعب الإنجليزي أهمية كبرى بالنسبة للنادي الإسباني.

ودخلت صفقة فيكتور جيوكيريس إلى قائمة أبرز الانتقالات، نظرًا للمستوى الذي ظهر به اللاعب في الموسم الماضي، تزامنًا مع رغبة سبورتنج لشبونة في الإبقاء عليه أمام تطلعات آرسنال لضمه.

وحسمت صفقة انتقال ألكسندر إيزاك من نيوكاسل إلى ليفربول، في اللحظات الأخيرة من الصيف الجاري، في ظل رغبة فريق سانت جيمس بارك في الإبقاء على المهاجم السويدي.

الميركاتو انتهى.. أبرز صفقات اليوم الأخير في أوروبا

أبزر الانتقالات الصيفية

- نيكولاس جاكسون (تشيلسي) إلى بايرن ميونخ

- ألكسندر إيزاك (نيوكاسل يونايتد) إلى ليفربول

- فيكتور جيوكيريس (سبورتنج لشبونة) إلى آرسنال

- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن) إلى ليفربول

- ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) إلى ريال مدريد

- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) إلى برشلونة

- تيجاني رايندرز (ميلان) إلى مانشستر سيتي

- بريان مبويمو (برينتفورد) إلى مانشستر يونايتد

- جواو بيدرو (برايتون) إلى تشيلسي

- لويس دياز (ليفربول) إلى بايرن ميونخ

الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني سوق الانتقالات فيكتور جيوكيريس ألكسندر إيزاك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg