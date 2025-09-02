برر نيك فولتيماده رحيله عن فريق شتوتجارت الألماني لكرة القدم بعد عام واحد فقط، من أجل الانضمام لصفوف نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأعرب المهاجم الألماني الشاب (23 عاما) عن رغبته في اتخاذ خطوة جديدة في مسيرته مع الساحرة المستديرة.

وانضم فولتيماده لنيوكاسل يونايتد، يوم السبت الماضي، مقابل مبلغ قد يصل إلى 90 مليون يورو، بعد أن رفض شتوتجارت 3 عروض أقل من بايرن ميونخ، منافسه في الدوري الألماني، في الأسابيع السابقة.

وانضم فولتيماده العام الماضي في صفقة انتقال حر لشتوتجارت، قادما من فيردر بريمن، منافسه في بوندسليجا، وتألق في النصف الثاني من الموسم الماضي، مسجلا 12 هدفا في الدوري الألماني، وساهم في فوز شتوتجارت بكأس ألمانيا، علما بأنه توج أيضا بلقب هداف بطولة أوروبا للشباب تحت 21 عاما في يونيو الماضي، وشارك لأول مرة مع المنتخب الألماني الأول أيضا.

ووجه فولتيماده رسالة لجماهير شتوتجارت، حيث قال في فيديو نشره على حسابه بتطبيق (إنستجرام): "لا أطلب من الجميع أن يتفهموا قراري".

وأضاف: "كلاعب كرة قدم، أطمح للوصول لأعلى مستوى ممكن. ألعب في دوري أبطال أوروبا، وفي أفضل دوري في العالم، وأتطلع إلى تلك الخطوة".

وأوضح اللاعب الألماني: "مع ذلك، أستطيع أن أفهم أي مشجع لنادي شتوتجارت يقول (مهلا، كان هذا ناديك المفضل. مهلا، لطالما قلت إنك من مشجعي شتوتجارت)، نعم، ما زلت من مشجعي شتوتجارت، وسأشاهد كل مباراة لهم قدر الإمكان".

واستدرك فولتيماده: "لكنني أيضا رياضي، وهذه وظيفتي، وقد قررت اتخاذ الخطوة التالية".

وأتم: "أنا ممتن للغاية لشتوتجارت لأنني تمكنت من التطور بهذه الطريقة رياضيا، لقد فزت بأول لقب كبير لي معكم، أعتقد أنني سأتذكر ذلك دائما، إنني فخور بكوني جزءا منه".

