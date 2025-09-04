صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

حساب محمد صلاح على (إكس)

صلاح ينتقد حسابًا لمشجعي ليفربول

دافع محمد صلاح، نجم ليفربول، عن زميليه السابقين داروين نونيز ولويس دياز، بعد انتقادهما من قبل حساب جماهيري على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وعلق صلاح على المنشور بقوله: "ماذا لو احتفلنا بالتعاقدات الرائعة دون التقليل من احترام أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز؟".

موقع ليفربول الرسمي

ليفربول يستبعد كييزا

استقر آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، على قائمة اللاعبين التي سيخوض بها منافسات مرحلة الدور الرئيسي من مواجهات دوري أبطال أوروبا.

شهدت قائمة ليفربول تواجد ألكسندر إيزاك الوافد حديثًا إلى صفوف الفريق، إلى جانب غياب فيديريكو كييزا.

ذا صن

يونج الأب والابن

أعلن نادي إيبسويتش تاون عن تعاقده مع تايلر يونج لفريق تحت 21 عامًا، ليصبح أول ثنائي أب وابن مرشح للظهور معًا في تاريخ البطولة، بجانب والده آشلي يونج نجم مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي السابق.

وكان آشلي يونج قد انضم هذا الصيف إلى صفوف إيبسويتش تاون في سن الأربعين، قبل أن يلحق به نجله تايلر بعد فترة تجربة ناجحة، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم.

الصحافة الإسبانية

ماركا

ثقل قميص ريال مدريد

أكد ترينت ألكساندر أرنولد لاعب ريال مدريد، أن اللعب في سانتياجو برنابيو يجعلك تشعر بأن قميصك أثقل.

وقال أرنولد: "لا يوجد ناد في العام يتمتع بجاذبية فريدة مثل ريال مدريد، سانتياجو برنابيو مكان تشعر فيه بثقل القميص لكن ذلك هو ما يدفعك لبذل قصارى جهدك".

موندو ديبورتيفو

باردجي في قائمة برشلونة

تواجد اللاعب الشاب روني باردجي لاعب برشلونة، في قائمة النادي الكتالوني، لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد.

وحصل باردجي على القميص رقم 28 مع برشلونة في قائمة الفريق التي ضمت 23 لاعباً.

آس

بلباو يكشف تطورات أزمة لابورت

أصدر أتلتيك بلباو الإسباني بيانًا رسميًا بشأن فشل تسجيل مدافعه الجديد، إيمريك لابورت، بعد تأخر وصول أوراق انتقاله من النصر السعودي مع إغلاق نظام إدارة الانتقالات.

وقال بلباو في بيان رسمي: "يود نادي أتلتيك أن يُعلم أعضائه وجماهيره بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد رفض طلب الاتحاد الإسباني لكرة القدم بالحصول على شهادة الانتقال الدولية (ITC) من الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل إتمام صفقة انضمام إيمريك لابورت إلى النادي".

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديلو سبورت

رسائل هويلوند

يدرك راسموس هويلوند ما ينتظره في نابولي بعدما انضم لصفوفه على سبيل الإعارة قادما من مانشستر يونايتد.

ولا يعد راسموس هويلوند غريبًا على الدوري الإيطالي، حيث سبق له اللعب مع أتالانتا في موسم 2022-2023، وسجل 10 أهداف مع أربع تمريرات حاسمة في 34 مباراة.

وقال هويلوند: "أنا متحمس لهذه الخطوة، لأنه فريق فاز مؤخرا بالدوري، كما أنني أعرف مدى روعة جماهيرنا والمدينة، وأنا سعيد جدًا بهذه الفرصة".

وأضاف: "الأمر مختلف الآن عن تجربتي في أتالانتا، فقد اكتسبتُ خبرةً أكبر وأصبحتُ لاعب كرة قدم أفضل، لقد جئت لأثبت نفسي، أريد أن أظهر نفسي في أفضل فريق في إيطاليا".

فوتبول إيطاليا

صدمة كييزا

تلقى الإيطالي فيديريكو كييزا لاعب ليفربول صدمة قوية بعد استبعاده من قائمة الريدز المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وكان الموسم الأول للجناح الهجومي محبطًا بالنسبة له في أنفيلد، حيث شارك في عدد قليل جدًا من المباريات بسبب الإصابات وضعف مستواه، وشارك في 14 مباراة على أرض الملعب، وساهم بهدفين وصنع اثنين.

ولا يعد كييزا خيارا أساسيا بالنسبة لأرني سلوت مدرب ليفربول هذا الموسم، حيث يشارك بديلًا لعدة دقائق.

وكان من الممكن أن يغادر كييزا هذا الصيف في ظل اهتمام العديد من الأندية، ولكنه ظن أنه سيحصل على فرصة في تشكيلة سلوت.

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

مفاجآت مارسيليا

استبعد نادي أولمبيك مارسيليا 5 لاعبين من قائمة الفريق المشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

واختار المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي إبقاء كل من روبن بلانكو وأوليسيس جارسيا وبول ليرولا وأمين حارت ونيل موباي خارج القائمة الأوروبية.

ومن المتوقع أن يبحث خماسي مارسيليا عن أندية جديدة في أسواق الانتقالات التي ما زالت مفتوحة مثل تركيا والسعودية.

مستقبل سافونوف

تحدث الحارس الروسي ماتفي سافونوف بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان.

وقال سافونوف: "سأرى كيف ستسير الأمور إذا لم ألعب.. من الغريب أن تأتي إلى أوروبا لتواجه الصعوبات ثم تهرب منها، لماذا جئت إذا؟ كل شيء يسير كما هو مخطط له، ولا يجب الاستسلام، بل يجب القتال".

ولم يخض سافونوف أي مباراة مع باريس سان جيرمان منذ 3 أشهر، كما غاب عن المشاركة في كأس العالم للأندية.

الصحافة الألمانية

بيلد

تحدي بايرن ميونخ

يملك بايرن ميونخ أصغر قائمة في ألمانيا، حيث يملك الفريق 25 لاعبًا محترفًا في تشكيلته، وهو أقل من جميع الأندية الـ17 الأخرى في الدوري.

وتوجد عدة أندية في دوري أبطال أوروبا لديها العدد نفسه من اللاعبين (مثل أرسنال وريال مدريد) أو حتى أقل من بايرن ميونخ ومن بين هؤلاء برشلونة الذي يملك قائمة من 22 لاعبًا فقط، وكذلك بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان الذي يمتلك 24 لاعبًا.

كيكر

قوائم الأبطال

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عن القوائم الرسمية للتشكيلات للموسم المقبل.

يظهر بايرن ميونخ بكامل صفوفه دون غياب أي لاعب، بينما يفتقد بوروسيا دورتموند وفرانكفورت لاعبين اثنين، بينما يفتقد باير ليفركوزن أربعة لاعبين.