يدرس نادي وست هام يونايتد مقاضاة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن اتهام لاعبه لوكاس باكيتا بالتلاعب بنتائج المباريات، في قضية تسببت في فشل انتقاله إلى مانشستر سيتي، قبل تبرئته منها لاحقا.

أدى فتح التحقيق في أغسطس 2023 إلى إحباط انتقال باكيتا المحتمل مقابل 80 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن وست هام يرى أن محققي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وجهوا اتهامات ضد باكيتا دون وجود أدلة مباشرة تدعم ادعاءاتهم.

وذكر التقرير أن الفريق القانوني للاعب يفكر أيضا في رفع قضية ضد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والمطالبة بتعويض ضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن باكيتا واجه اتهامات بالحصول على 4 إنذارات بشكل متعمد لأغراض تتعلق بالمراهنة، وخضع لتحقيقات استمرت لعدة أسابيع، حيث واجه احتمالية الإيقاف مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.

جدير بالذكر أن باكيتا انضم إلى وست هام في صيف 2022 قادما من أولمبيك ليون بعقد يمتد حتى 2027.

وشارك صاحب الـ27 عاما في 124 مباراة مع وست هام بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفا.

