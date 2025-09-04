المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بسبب انهيار بيع باكيتا إلى مانشستر سيتي.. وست هام يدرس مقاضاة الاتحاد الإنجليزي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

10:44 ص 04/09/2025
لوكاس باكيتا

لوكاس باكيتا

يدرس نادي وست هام يونايتد مقاضاة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن اتهام لاعبه لوكاس باكيتا بالتلاعب بنتائج المباريات، في قضية تسببت في فشل انتقاله إلى مانشستر سيتي، قبل تبرئته منها لاحقا.

أدى فتح التحقيق في أغسطس 2023 إلى إحباط انتقال باكيتا المحتمل مقابل 80 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن وست هام يرى أن محققي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وجهوا اتهامات ضد باكيتا دون وجود أدلة مباشرة تدعم ادعاءاتهم.

وذكر التقرير أن الفريق القانوني للاعب يفكر أيضا في رفع قضية ضد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم والمطالبة بتعويض ضخم.

وتجدر الإشارة إلى أن باكيتا واجه اتهامات بالحصول على 4 إنذارات بشكل متعمد لأغراض تتعلق بالمراهنة، وخضع لتحقيقات استمرت لعدة أسابيع، حيث واجه احتمالية الإيقاف مدى الحياة إذا ثبتت إدانته.

جدير بالذكر أن باكيتا انضم إلى وست هام في صيف 2022 قادما من أولمبيك ليون بعقد يمتد حتى 2027.

وشارك صاحب الـ27 عاما في 124 مباراة مع وست هام بمختلف المسابقات، سجل خلالها 21 هدفا.

الدوري الإنجليزي وست هام مانشستر سيتي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

