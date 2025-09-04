المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
"تغادر بطلا وسيذكرك الجميع".. صلاح يودع هارفي إليوت

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

12:44 م 04/09/2025
صلاح وإليوت

صلاح وإليوت

ودّع محمد صلاح، نجم ليفربول، زميله هارفي إليوت بعد رحيله عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

إليوت انتقل مؤخرا إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة من ليفربول لنهاية الموسم الحالي، مع إمكانية الشراء حال تحقيق شروط معينة.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

ونشر صلاح عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي صورته مع إليوت مع تعليق: "سيُذكرك الجميع بولائك وتفانيك في كل مرة يذكر فيها اسمك".

وأضاف: "ستغادر بطلا، ولا شك لديّ في أنك ستُحقق إنجازات عظيمة في ناديك الجديد، إنهم محظوظون بوجودك".

وشارك لاعب الوسط الإنجليزي في 28 مباراة مع "الريدز" بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

جدير بالذكر أن إليوت صاحب الـ22 عاما يرتبط مع ليفربول بعقد ممتد حتى صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل).

وشارك اللاعب الشاب لعدة دقائق كبديل في مباراتين مع "الريدز" هذا الموسم قبل رحيله.

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

جدول مباريات اليوم 

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي ليفربول محمد صلاح

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

