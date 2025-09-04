"تغادر بطلا وسيذكرك الجميع".. صلاح يودع هارفي إليوت

ودّع محمد صلاح، نجم ليفربول، زميله هارفي إليوت بعد رحيله عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

إليوت انتقل مؤخرا إلى أستون فيلا على سبيل الإعارة من ليفربول لنهاية الموسم الحالي، مع إمكانية الشراء حال تحقيق شروط معينة.

ونشر صلاح عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي صورته مع إليوت مع تعليق: "سيُذكرك الجميع بولائك وتفانيك في كل مرة يذكر فيها اسمك".

وأضاف: "ستغادر بطلا، ولا شك لديّ في أنك ستُحقق إنجازات عظيمة في ناديك الجديد، إنهم محظوظون بوجودك".

وشارك لاعب الوسط الإنجليزي في 28 مباراة مع "الريدز" بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3.

جدير بالذكر أن إليوت صاحب الـ22 عاما يرتبط مع ليفربول بعقد ممتد حتى صيف 2027 (نهاية الموسم المقبل).

وشارك اللاعب الشاب لعدة دقائق كبديل في مباراتين مع "الريدز" هذا الموسم قبل رحيله.

