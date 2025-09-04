كروس ينتقد انتقال إيزاك إلى ليفربول بمقابل ضخم

انتقد توني كروس، النجم السابق لمنتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد الإسباني، القيمة المالية المبالغ فيها التي دفعها ليفربول الإنجليزي لضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من صفوف نيوكاسل يونايتد.

وانتقل إيزاك إلى ليفربول مقابل 145 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ذلك بعد فترة من الشد والجذب مع فريقه السابق نيوكاسل، الذي تمسك باستمراره مع الفريق حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وقال كروس في المدونة الصوتية "إينفاخ مال لوبين"، التي يديريها مع شقيقه فيليكس كروس: "أثق في مستمعينا، لكنني أقول إن نصفهم تقريبا لم يسمعوا بإيزاك من قبل، احكموا بأنفسكم، بجدية".

وأوضح: "إنه مبلغ كبير بلا شك".

كان إيزاك قد انضم إلى نيوكاسل في صفقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من ريال سوسيداد في عام 2022.

وشارك اللاعب السويدي في 42 مباراة مع الفريق الإنجليزي الموسم الماضي، سجل خلالها 27 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وإجمالا خاض اللاعب السويدي 109 مباريات بقميص نيوكاسل، سجل خلالها 62 هدفا وصنع 11.

