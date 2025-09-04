المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

كروس ينتقد انتقال إيزاك إلى ليفربول بمقابل ضخم

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:15 م 04/09/2025
كروس

توني كروس

انتقد توني كروس، النجم السابق لمنتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد الإسباني، القيمة المالية المبالغ فيها التي دفعها ليفربول الإنجليزي لضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من صفوف نيوكاسل يونايتد.

وانتقل إيزاك إلى ليفربول مقابل 145 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء ذلك بعد فترة من الشد والجذب مع فريقه السابق نيوكاسل، الذي تمسك باستمراره مع الفريق حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وقال كروس في المدونة الصوتية "إينفاخ مال لوبين"، التي يديريها مع شقيقه فيليكس كروس: "أثق في مستمعينا، لكنني أقول إن نصفهم تقريبا لم يسمعوا بإيزاك من قبل، احكموا بأنفسكم، بجدية".

وأوضح: "إنه مبلغ كبير بلا شك".

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي من هنا

كان إيزاك قد انضم إلى نيوكاسل في صفقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني من ريال سوسيداد في عام 2022.

وشارك اللاعب السويدي في 42 مباراة مع الفريق الإنجليزي الموسم الماضي، سجل خلالها 27 هدفا وقدم 6 تمريرات حاسمة.

وإجمالا خاض اللاعب السويدي 109 مباريات بقميص نيوكاسل، سجل خلالها 62 هدفا وصنع 11.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

جدول مباريات اليوم 

ليفربول توني كروس ألكسندر إيزاك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

