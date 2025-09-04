تقارير: مانشستر يونايتد يدرس ضم فيراتي

كشفت تقارير إعلامية عن دخول لاعب الوسط الإيطالي المخضرم ماركو فيراتي دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فيراتي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، يلعب حاليا في صفوف الدحيل القطري.

يحسب موقع "Fichajes" الإسباني، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن يونايتد يتابع وضع ماركو فيراتي عن كثب.

ويعتقد المسؤولون في "أولد ترافورد" أن ضم اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية قد يُعزز التوازن في تشكيلة تحتاج إلى السيطرة على خط الوسط.

وأشار التقرير أن على الرغم من بُعده عن الأضواء، فيراتي لا يزال مطلوبا في أوروبا على الرغم من رحيله عن القارة العجوز.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ32 عاما غادر باريس سان جيرمان في صيف 2032 بعد التعاقد مع المدرب لويس إنريكي، وانضم إلى العربي القطري ثم إلى منافسه الدحيل في يوليو الماضي.