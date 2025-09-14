وضع صلاح تغير.. ترتيب قادة ليفربول بين 10 لاعبين (صور)

كشف الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، في وقت سابق عن اختيار الظهير الأسكتلندي آندي روبيرتسون ليكون القائد الثاني في الفريق.

وكان فيرجيل فان دايك قد تولى قيادة الفريق في الفترة الماضية، إلا أن هناك تغييرًا حدث في الترتيب بين قادة الفريق بعد رحيل ترينت ألكسندر أرنولد في الصيف لنادي ريال مدريد.

ويُعتبر أرنولد القائد الثاني في فريق ليفربول قبل رحيله إلى النادي "الملكي"، ليأتي روبيرتسون بدلاً منه، ثم جاء محمد صلاح في الترتيب الثالث.

ومن المحتمل أن يكون محمد صلاح قائدًا في صفوف ليفربول خلال مباريات هذا الموسم حال غياب فيرجيل فان دايك وروبيرتسون، خاصة أن الأخير أصبح بديلاً منذ بداية الموسم بعد التعاقد مع الدولي المجري ميلوس كيركيز.

كما بإمكان صلاح أن يكون القائد الثاني في الموسم المقبل إذا لم يجدد روبيرتسون عقده مع ليفربول، والذي ينتهي في صيف 2026، حيث لم تناقش إدارة "الريدز" ملف التجديد مع الدولي الأسكتلندي.

انتصارات ليفربول

استطاع الفريق أن يحقق العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي خلال هذا الموسم 2025-2026، بعد الفوز على بورنموث بنتيجة 4-2، ونيوكاسل بنتيجة 3-2، وأخيرًا ضد آرسنال بنتيجة 1-0.

ومن المقرر أن يلعب ليفربول بعد نهاية التوقف الدولي ضد بيرنلي يوم الأحد (14 سبتمبر)، ضمن الأسبوع الرابع من منافسات الدوري الإنجليزي نسخة موسم 2025-2026.

