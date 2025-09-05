المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
موسم الوداع.. كيف يخطط يونايتد لتقليص فاتورة الرواتب الضخمة؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:39 م 05/09/2025
مانشستر يونايتد

كاسيميرو وفرنانديز يقتربان من الرحيل عن يونايتد

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد يستعد لتغييرات كبيرة على مستوى نجومه أصحاب الرواتب المرتفعة مع نهاية موسم 2025/26، في ظل سياسة جديدة يتبناها النادي لخفض متوسط أعمار الفريق وتقليص فاتورة الأجور.

ووفقًا للصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن البرازيلي كاسيميرو، الذي يتقاضى نحو 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا كأعلى لاعبي الفريق أجرًا، يعيش موسمه الأخير مع الشياطين الحمر.

عقده الحالي ينتهي صيف 2026، مع وجود خيار للتمديد لموسم إضافي، غير أن النادي لا ينوي تفعيله.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025 /2026

ونقلًا عن موقع "teamtalk"، أوضح رومانو عبر قناته على "يوتيوب" أن كاسيميرو كان بالفعل هدفًا لبعض الأندية السعودية في الصيف الماضي، لكن المفاوضات لم تصل إلى مرحلة متقدمة، مضيفًا أن اللاعب يفضل الاستمرار مع يونايتد حتى نهاية عقده قبل التفكير في خوض تجربة جديدة خارج أوروبا.

برونو فرنانديز قد يغادر أيضًا

من جانبه، يظل مستقبل القائد البرتغالي برونو فرنانديز محل شك، إذ تشير تقارير إلى إمكانية رحيله في التوقيت ذاته مع كاسيميرو.

اللاعب صاحب الـ300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا يعد ثاني أعلى نجوم يونايتد أجرًا، ومع ذلك لم تستبعد فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي في المستقبل.

ورغم تأكيد رومانو أن برونو سعيد حاليًا في أولد ترافورد، فإنه لم يستبعد إمكانية انضمامه إلى أحد أندية السعودية في الأعوام المقبلة، خاصة مع التوجه الاستثماري الكبير في دوري المحترفين هناك.

سياسة جديدة لإعادة بناء الفريق

منذ استحواذ مجموعة "INEOS" بقيادة السير جيم راتكليف على ملكية النادي، ركز مانشستر يونايتد على ضم لاعبين لا تتجاوز أعمارهم 26 عامًا، في محاولة لتجديد دماء الفريق، بالتوازي مع السعي لتقليص فاتورة الرواتب الباهظة التي بلغت مستويات قياسية في المواسم الماضية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2025 /2026

وبينما يبدو أن كاسيميرو في طريقه لإنهاء رحلته مع يونايتد، يبقى مستقبل برونو فرنانديز مرهونًا بمدى جدية العروض التي قد تصله، ما يعني أن النادي قد يشهد صيفًا حاسمًا عام 2026 على مستوى أعمدته الأساسية.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري السعودي مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي الممتاز كاسيميرو أولد ترافورد برونو فرنانديز فابريزيو رومانو الانتقالات الصيفية 2026

